„Mă așteptam să debutez” Marius Coman, dezamăgit după experiența de la națională și marcat de ce a pățit Mircea Lucescu

Marius Coman (29 de ani), atacantul de la UTA Arad, a vorbit despre experiența de la echipa națională, el fiind chemat în premieră la lot de către Mircea Lucescu (80 de ani) la acțiunea din luna martie.

Deși nu a bifat niciun minut în tricoul echipei naționale, Marius Coman speră revină la lot și să și debuteze în tricoul României.

Marius Coman, după convocarea la națională: „Am fost puțin dezamăgit. Mă așteptam să debutez”

Revenit în cantonamentul celor de la UTA, Marius Coman a declarat că se aștepta să evolueze în tricoul României.

Mai mult, el a spus că își dorește să revină la națională și în mandatul lui Gheorghe Hagi, cel care, cel mai probabil, îl va înlocui pe Mircea Lucescu.

„Sunt bucuros, a fost o experiență pe care nu am mai trăit-o până acum. Mai ales la meciul cu Turcia, a fost ceva deosebit. Dacă ne-am fi calificat și nu aș fi jucat aș fi fost foarte bucuros.

Așa, poate sunt puțin dezamăgit, căci mă și așteptam să și debutez. Asta este, voi continua să muncesc ca să ajung din nou acolo.

Nu știu dacă domnul Hagi mă va convoca, dar eu, dacă voi continua să am evoluții bune și voi marca goluri, cu siguranță voi fi în vizorul lor”, a declarat Marius Coman, conform sportarad.ro.

10 goluri a influențat Marius Coman în acest sezon. În 27 de meciuri jucate pentru UTA, a marcat de opt ori și a livrat două pase decisive

Marius Coman, despre momentul în care i s-a făcut rău lui Lucescu: „Nu m-am simțit bine câteva ore”

Atacantul arădenilor a vorbit și despre momentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonament:

„Un moment foarte nasol. A fost prima dată când am văzut live așa ceva și nu am știut cum să reacționez.

Nu m-am simțit bine câteva ore, dar cel mai important lucru este că domnul Mircea Lucescu este bine și este în afara oricărui pericol”, a mai spus Marius Coman.

FOTO. Imagini de la Slovacia - România 2-0

