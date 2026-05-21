„A venit la mănăstire”  Valeriu Iftime, noi ironii către FCSB: „Baciu trebuie să se supună, să facă ce i se spune”

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, a vorbit despre instalarea lui Marius Baciu (51 de ani) la FCSB și l-a ironizat pe acesta, chiar înaintea barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

FCSB - FC Botoșani se va juca pe 24 mai, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După ce a făcut comentarii ironice despre gruparea bucureșteană de mai multe ori în acest sezon, Valeriu Iftime a recidivat, de această dată referitor la instalarea noului antrenor.

Valeriu Iftime, după numirea lui Marius Baciu la FCSB: „A venit la mănăstire”

Finanțatorul moldovenilor l-a ironizat pe noul antrenor de la FCSB, spunând despre acesta că a venit „la mănăstire” și va fi nevoit „să se supună”, aluzie la implicarea lui Gigi Becali la echipă.

„Marius Baciu este un tip excepțional, dar a venit la «mănăstire», acum trebuie să se supună și să facă ce i se spune. Nu poate să facă el mare lucru în 3-5 zile.

Un antrenor are nevoie de timp ca să construiască o echipă valoroasă, care să joace la nivelul valorii jucătorilor.

Nu poate schimba multe acum, nu ne dă niciun plan peste cap și nu ne deranjează. Noi, dacă putem, trebuie să ne facem jocul. Cred că avem nevoie de încredere și de șansă.

Am avut și meciuri în care Anestis ne-a scos, ne-a dat viață. Iar de acolo, pentru că nu primeam goluri, venea și încrederea.

Îl aveam pe Ongenda, care făcea diferența, jucători care munceau, Mailat dădea goluri din jumătate de ocazie. Dar apoi, după 2-3 meciuri pierdute, s-a dus toată încrederea și au început să ne tremure pantalonii.

Noi avem o primă specială pentru accesul în preliminariile Conference League. Dar nu are niciun rost dacă batem FCSB și apoi pierdem cu Dinamo” , a declarat Valeriu Iftime, potrivit sptfm.ro.

Valeriu Iftime, înainte de barajul cu FCSB: „Un meci important pentru noi”

Despre semifinala barajului pentru accesul în cupele europene, finanțatorul de la Botoșani a declarat:

„Este un meci important pentru noi, o să fie emoții. Nu este vorba despre bani, susținere sau condiții, ci despre forța echipei.

Noi trebuie să depășim FCSB, o echipă foarte bună, mai ales în momentele de cumpănă. Dar nu suntem bătuți, chiar dacă ei au 80-20 șanse, dacă ne luăm după istoric și după tot ce s-a întâmplat până acum”.

Iftime i-a numit pe fotbaliștii de la FCSB „lăutari”

Marți, 19 mai, Valeriu Iftime a vorbit despre fotbaliștii de la FCSB, pe care i-a ironizat, numindu-i lăutari.

„Apropo de ce spune domnul Becali, că invocă tot timpul că Dumnezeu îi ajută. Dumnezeu nu mai ajută FCSB-ul. Iar la ce fotbaliști are FCSB... Să se lupte cu mine, cu Csikszereda și Slobozia?

Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni.

Ei sunt fotbaliști foarte buni, dar sunt lăutari acum. Cântă fiecare cum apucă. Dacă îi pui să cânte Enescu s-ar putea să se încurce. Dacă le dai o lăutărească s-ar putea să mă bată.

100% am încredere că pot să le fac viața grea și că pot să-i bat. Dacă eram acasă eram mai drăcoși... Dar am jucat prost câteva meciuri, puteam termina în fața lor”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

