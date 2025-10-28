Cât costă să-i faci nebuni pe arbitri! Gigi Becali și-a aflat sancțiunea din partea FRF pentru că a zis: „Colțescu și Hațegan nu sunt normali la cap”
Superliga

Cât costă să-i faci nebuni pe arbitri! Gigi Becali și-a aflat sancțiunea din partea FRF pentru că a zis: „Colțescu și Hațegan nu sunt normali la cap”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 18:34
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 19:06
  • Comisia de Disciplină a anunțat cum a judecat plângerea făcută de Comisia Centrală a Arbitrilor, care a cerut sancțiuni pentru declarațiile jignitoare ale lui Gigi Becali.
  • Patronul FCSB declarase despre Colțescu și Hațegan, după CFR - FCSB 2-2: “Ăștia sunt deja nebuni, au ceva la cap. Să se ducă la spital, să se controleze la bibilica spartă”.

De câțiva ani, Comisia Centrală a Arbitrilor duce o luptă împotriva patronilor, președinților, antrenorilor și chiar jucătorilor din Liga 1, care fac acuzații nefondate și mai ales aduc cuvinte și expresii jignitoare la adresa arbitrilor.

Interzis la Mondiale! Guvernul Australiei i-a respins cererea pentru viză sportivului care a violat o fată de 12 ani
Citește și
Interzis la Mondiale! Guvernul Australiei i-a respins cererea pentru viză sportivului care a violat o fată de 12 ani
Citește mai mult
Interzis la Mondiale! Guvernul Australiei i-a respins cererea pentru viză sportivului care a violat o fată de 12 ani

Colțescu și Hațegan, greșeli grave în CFR - FCSB

Ultima solicitare semnată de Kyros Vassaras și care a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină a FRF îl viza pe Gigi Becali. Patronul FCSB făcuse declarații extrem de dure la adresa cuplului Sebastian Colțescu - Ovidiu Hațegan, cel care a oficiat din postura de central - arbitru VAR la derby-ul CFR Cluj - FCSB, disputat pe 31 august, care s-a încheiat remiză, 2-2.

Becali a fost extrem de deranjat de arbitrajul celor doi, care au refuzat oaspeților două lovituri de la 11 metri: mai întâi la o tragere de tricou asupra lui Alibec și apoi la un henț comis de Păun, care a oprit mingea șutată spre poartă de Șut. În prima repriză însă avusese loc și o eroare pro-FCSB: Mihai Popescu a fost iertat de eliminare.

Ce le-a zis Becali

Becali s-a dezlănțuit la adresa celor doi: „Trebuie dați afară din arbitraj. Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap. Duceți-vă, mă, pe câmp. Ăștia sunt deja nebuni, au ceva la bibilică. Bă, Hațegane, du-te, bă, la doctor, că e doctor sau du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să verifice bibilica aia.

Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. Că asta e soarta. Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Le mai spun doar atît: Duceți-vă, pregatiți-vă de RMN la cap”.

Pentru aceste afirmații, Becali a fost judecat, iar cei din Comisia de Disciplină a FRF au decis să-i acorde un avertisment și o amendă de 5.000 de lei, care nu înseamnă nici măcar 1.000 de euro! A fost invocat, în decizia luată, articolul 52, punctul 2 din regulament, care se referă la „comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”.

În 2024 a fost suspendat 6 luni

Mult mai dură a fost sancțiunea cu care Gigi Becali s-a ales în primăvara lui 2024, tot din cauza unor declarații defăimătoare făcute la adresa celor din arbitraj. Atunci a avut afirmații sexiste împotriva Cristinei Trandafir, care fusese arbitru VAR la meciul Botoșani - FCSB.

„Centralul, săracul, a arbitrat bine. Dar vine o femeie şi spune roşu. Păi, dacă pui o femeie să conducă meciuri de fotbal..Băi, eşti nebun la cap? Ați înnebunit cu toţii? Lasă, mă, femeile la femei, bărbații la bărbați. Lupta la bărbați o arbitrează bărbații, băi, nebunilor. A făcut Dumnezeu dreptate, ea nu-și dă seama că trebuie să intervină peste bărbat”, a spus Becali.

Decizia a fost una mult mai dură decât cea de azi: i s-a interzis pentru o perioadă de 6 luni orice activitate legată de fotbal și a fost amendat cu 50.000 de lei.

VIDEO. Golurile marcate de Bîrligea și Thiam în FCSB - UTA 4-0

Citește și

Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son
Campionate
16:56
Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son
Citește mai mult
Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son
Victorii incredibile! Bernadette Szocs a eliminat favorita #1 a turneului de la Montpellier. Succes și pentru Elizabeta Samara
Alte sporturi
16:18
Victorii incredibile! Bernadette Szocs a eliminat favorita #1 a turneului de la Montpellier. Succes și pentru Elizabeta Samara
Citește mai mult
Victorii incredibile! Bernadette Szocs a eliminat favorita #1 a turneului de la Montpellier. Succes și pentru Elizabeta Samara

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
comisia de disciplina a frf gigi becali Sebastian Coltescu Ovidiu Hategan arbitri fcsb
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share