Cât costă să-i faci nebuni pe arbitri! Gigi Becali și-a aflat sancțiunea din partea FRF pentru că a zis: „Colțescu și Hațegan nu sunt normali la cap”

Comisia de Disciplină a anunțat cum a judecat plângerea făcută de Comisia Centrală a Arbitrilor, care a cerut sancțiuni pentru declarațiile jignitoare ale lui Gigi Becali.

Patronul FCSB declarase despre Colțescu și Hațegan, după CFR - FCSB 2-2: “Ăștia sunt deja nebuni, au ceva la cap. Să se ducă la spital, să se controleze la bibilica spartă”.

De câțiva ani, Comisia Centrală a Arbitrilor duce o luptă împotriva patronilor, președinților, antrenorilor și chiar jucătorilor din Liga 1, care fac acuzații nefondate și mai ales aduc cuvinte și expresii jignitoare la adresa arbitrilor.

Colțescu și Hațegan, greșeli grave în CFR - FCSB

Ultima solicitare semnată de Kyros Vassaras și care a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină a FRF îl viza pe Gigi Becali. Patronul FCSB făcuse declarații extrem de dure la adresa cuplului Sebastian Colțescu - Ovidiu Hațegan, cel care a oficiat din postura de central - arbitru VAR la derby-ul CFR Cluj - FCSB, disputat pe 31 august, care s-a încheiat remiză, 2-2.

Becali a fost extrem de deranjat de arbitrajul celor doi, care au refuzat oaspeților două lovituri de la 11 metri: mai întâi la o tragere de tricou asupra lui Alibec și apoi la un henț comis de Păun, care a oprit mingea șutată spre poartă de Șut. În prima repriză însă avusese loc și o eroare pro-FCSB: Mihai Popescu a fost iertat de eliminare.

Ce le-a zis Becali

Becali s-a dezlănțuit la adresa celor doi: „Trebuie dați afară din arbitraj. Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap. Duceți-vă, mă, pe câmp. Ăștia sunt deja nebuni, au ceva la bibilică. Bă, Hațegane, du-te, bă, la doctor, că e doctor sau du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să verifice bibilica aia.

Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. Că asta e soarta. Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Le mai spun doar atît: Duceți-vă, pregatiți-vă de RMN la cap”.

Pentru aceste afirmații, Becali a fost judecat, iar cei din Comisia de Disciplină a FRF au decis să-i acorde un avertisment și o amendă de 5.000 de lei, care nu înseamnă nici măcar 1.000 de euro! A fost invocat, în decizia luată, articolul 52, punctul 2 din regulament, care se referă la „comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”.

În 2024 a fost suspendat 6 luni

Mult mai dură a fost sancțiunea cu care Gigi Becali s-a ales în primăvara lui 2024, tot din cauza unor declarații defăimătoare făcute la adresa celor din arbitraj. Atunci a avut afirmații sexiste împotriva Cristinei Trandafir, care fusese arbitru VAR la meciul Botoșani - FCSB.

„Centralul, săracul, a arbitrat bine. Dar vine o femeie şi spune roşu. Păi, dacă pui o femeie să conducă meciuri de fotbal..Băi, eşti nebun la cap? Ați înnebunit cu toţii? Lasă, mă, femeile la femei, bărbații la bărbați. Lupta la bărbați o arbitrează bărbații, băi, nebunilor. A făcut Dumnezeu dreptate, ea nu-și dă seama că trebuie să intervină peste bărbat” , a spus Becali.

Decizia a fost una mult mai dură decât cea de azi: i s-a interzis pentru o perioadă de 6 luni orice activitate legată de fotbal și a fost amendat cu 50.000 de lei.

