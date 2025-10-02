El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

FCSB - Young Boys 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, crede că Ștefan Târnovanu (25 de ani) este vinovat pentru golurile încasate de campioana României.

Young Boys a obținut cele trei puncte grație reușitelor lui Joel Monteiro (min. 11 și 36).

Ștefan Târnovanu, vinovat: „Golurile sunt ale lui”

Deși Târnovanu a avut mai multe intervenții decisive în meciul de pe Arena Națională, finanțatorul de la FCSB crede că portarul este vinovat pentru cele două goluri încasate.

„Voi spuneţi că Târnovanu e omul meciului. Iertaţi-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui.

Trebuiau apărate, aşa cred. Poate avea emoţii. Ştiu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat… Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Site-urile de specialitate consideră că Ștefan Târnovanu a avut o prestație bună cu Young Boys.

7,3 este nota primită de Ștefan Târnovanu, pentru prestația din etapa #2 a grupei Europa League, potrivit Sofascore

Ștefan Târnovanu, dezamăgit: „Puteam face mai mult”

Ștefan Târnovanu a fost dezamăgit de cele două goluri primite contra celor de la Young Boys, deși a avut mai multe intervenții salvatoare.

„Cât timp primesc gol, nu sunt fericit. Poate la golul doi puteam face mai mult, nu știu. A dat în cap la minge... puțin ciudat.

La primul gol, o lovește cu călcâiul, o lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit. Cât timp eu am luat gol, nu sunt mulțumit, dar mergem înainte”, a spus Ștefan Târnovanu, după meci, la Digi Sport.

7 parade a avut Ștefan Târnovanu împotriva lui Young Boys

