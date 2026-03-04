Noi detalii în cazul lui Mircea Lucescu Miodrag Belodedici, despre starea de sănătate a selecționerului: „E un lucru serios”

Miodrag Belodedici (61 de ani) a venit cu noi dezvăluiri despre situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

FRF a confirmat în urmă cu două săptămâni că selecționerul României va continua pe banca naționalei, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate.

Miodrag Belodedici: „Nea Mircea e mai bine acum. Vine în fiecare zi la Federație”

Fostul jucător al Stelei și al echipei naționale a transmis că starea lui Lucescu este tot mai bună, iar acesta este prezent în fiecare zi la sediul FRF.

„Nea Mircea e la Federație și vine în fiecare zi. E mai bine acum și îi dorim să se simtă și mai bine.

Am vrea să fie el pe bancă la meciul cu Turcia. Are și el presiunea lui. E și bătrânel acum, are peste 80 de ani. E un lucru serios cu sănătatea”, a declarat Miodrag Belodedici, potrivit digisport.ro.

România va înfrunta Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026, pe 26 martie, de la ora 19:00, iar în cazul unui succes se va duela în finală cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, ambele în deplasare.

Programul posibil al României la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)

(Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie) Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)

(San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie) Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

