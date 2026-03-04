Noi detalii în cazul lui Mircea Lucescu Miodrag Belodedici, despre starea de sănătate a selecționerului: „E un lucru serios”

- Miodrag Belodedici (61 de ani) a venit cu noi dezvăluiri despre situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).
- Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
FRF a confirmat în urmă cu două săptămâni că selecționerul României va continua pe banca naționalei, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate.
Miodrag Belodedici: „Nea Mircea e mai bine acum. Vine în fiecare zi la Federație”
Fostul jucător al Stelei și al echipei naționale a transmis că starea lui Lucescu este tot mai bună, iar acesta este prezent în fiecare zi la sediul FRF.
„Nea Mircea e la Federație și vine în fiecare zi. E mai bine acum și îi dorim să se simtă și mai bine.
Am vrea să fie el pe bancă la meciul cu Turcia. Are și el presiunea lui. E și bătrânel acum, are peste 80 de ani. E un lucru serios cu sănătatea”, a declarat Miodrag Belodedici, potrivit digisport.ro.
România va înfrunta Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026, pe 26 martie, de la ora 19:00, iar în cazul unui succes se va duela în finală cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, ambele în deplasare.
Programul posibil al României la Campionatul Mondial
- Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)
- Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)
- Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)