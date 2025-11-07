Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București

Gigi Nețoiu (66 de ani), finanțator la mai multe echipe din Liga 1 de-a lungul timpului, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei.

Alegerile locale din București vor avea loc pe 7 decembrie.

Până în acest moment, și-au mai anunțat candidatura Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (Independent susținut de AUR), Ana Ciceală (SENS și URS.PDF), Alexandru Virgil Zidaru, zis și Makaveli (Independent), George Burcea (POT) și Vlad Gheorghe (Independent).

În prezent, Stelian Bujduveanu ocupă funcția de primar interimar al Bucureștiului, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Municipiului București

Vineri, 7 noiembrie, la Port Cultural Cetate din județul Dolj, fostul patron din Liga 1 și-a anunțat candidatura pentru conducerea Capitalei.

Nețoiu a organizat o adevărată petrecere la Cetate. Gazda a fost Mircea Dinescu, iar la eveniment au participat aproximativ 200 de persoane, nelipsind lăutarii și berbecuții la proțap.

„Nu am uitat niciodată unde m-am născut. Primul meu loc de muncă a fost la Cetate. Sunt 48 de ani de atunci. Ce a contribuit să mă întorc a fost domnul primar.

Eu nu am nevoie de voturile dumneavoastră, că nu votați la București. Dar aveți copii, care știți foarte bine, că nu mai au locuri de muncă. Satul românesc s-a distrus. Muncitori, oameni care o duc cel mai greu, nu-i mai bagă nimeni în seamă.

Acum este «scapă cine poate». Primăria Capitalei nu administrează averea ei, sunt de fapt bani din contribuțiile și impozitele dumneavoastră. Ori, în ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală”, a declarat Gigi Nețoiu, conform gandul.ro.

La experiența pe care o am în București, stând în București de 45 de ani, cred că pot să fac niște lucruri și pentru oameni, și pentru interesele lor. Gigi Nețoiu

De-a lungul timpului, Gigi Nețoiu a fost implicat la patru cluburi de fotbal: Rocar București, Universitatea Craiova, Dinamo și, cel mai recent, FC Voluntari.

Gigi Nețoiu, condamnat pentru înșelăciune și spălare de bani

În noiembrie 2012, Nețoiu a fost condamnat de Curtea de Apel București la trei ani de închisoare în „Dosarul transferurilor”, pentru înșelăciune. Decizia a fost una cu suspendare pentru o perioadă probatorie de 5 ani.

Ulterior, s-a introdus recurs, iar instanțele au decis trimiterea dosarului către rejudecare la Curtea de Apel. În cele din urmă, în martie 2014 a fost găsit vinovat de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. A fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, fiind ulterior eliberat în decembrie 2015, după un an și jumătate.

