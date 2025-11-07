„A fost o descătușare” VIDEO. Ovidiu Bic, după eurogolul marcat cu Metaloglobus: „Am acumulat multă frustrare”

U CLUJ - METALOGLOBUS 3-1. Ovidiu Bic (31 de ani) a vorbit la finalul partidei.

Mijlocașul de la U Cluj a reușit un gol superb, după un șut puternic de la aproximativ 30 de metri.

U CLUJ - METALOGLOBUS. Ovidiu Bic, la finalul partidei: „Sunt perioade și perioade în carierele noastre”

Bic a vorbit despre super-reușita sa, dar și despre evoluția echipei și jocul prestat de „studenți” de la venirea noului antrenor, Cristiano Bergodi.

„Mă bucur foarte mult pentru victorie, pentru că nu mai câștigasem de 6 luni acasă. Sunt fericit că am făcut o primă repriză foarte bună, am avut ocazii, am dat trei goluri și mă bucur și pentru golul meu frumos. Mă bucur că mi-a ieșit astăzi”, a declarat Bic după victoria cu Metaloglobus.

„A fost o descătușare, pentru că am acumulat multă frustrare în ultima vreme. Am avut evoluții mai modeste în ultimul timp, sunt perioade și perioade în carierele noastre. Mă bucur foarte mult că am reușit acest gol, sper să am evoluții cât mai bune și să ne menținem.

Trebuie să ne îmbunătățim jocul, să acumulăm cât mai multe puncte și să punem în practică ceea ce își dorește mister de la noi.

Mă bucur că există stabilitate la echipă, suntem fericiți că am reușit să înscriem trei goluri și mai ales că am câștigat acasă, nu mai reușisem acest lucru de foarte, foarte mult timp”, a declarat Ovidiu Bic, la Digi Sport.

