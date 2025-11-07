Seara golurilor fabuloase în Liga 1 FOTO. Ionuț Vînă, reușită senzațională în meciul Farul - FC Botoșani. Chiar și Hagi l-a aplaudat!

FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă (30 de ani) a marcat un gol superb în partida cu liderul campionatului.

Farul și FC Botoșani s-au întâlnit în cel de-al doilea duel al rundei #16, prima din returul sezonului regular.

FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă, gol fabulos în startul partidei

În minutul 5 al partidei de la Ovidiu, Ionuț Vînă a reușit o execuție de zile mari.

Vînă a centrat în fața porții, dar mingea trimisă cu capul a fost respinsă de apărarea Botoșaniului. Moment în care balonul a ajuns la Cristi Ganea, care i-a pasat spectaculos aceluiași Vînă. Mijlocașul a preluat mingea și a șutat cu efect. Portarul Anestis nu a avut replică, iar balonul a intrat direct în vinclu după ce a lovit bara.

Golul senzațional a fost aplaudat inclusiv de Gică Hagi, prezent în tribună.

Gică Hagi (dreapta) FOTO Captură video

Vînă ajunge la a doua reușită consecutivă, după ce a marcat și în etapa trecută, în victoria cu Csikszereda, scor 3-0.

Tot astăzi, la partida dintre Universitatea Cluj și Metaloglobus, Ovidiu Bic a reușit un gol superb de la aproximativ 30 de metri.

