Bijuteria lui Olaru, premiată de UEFA VIDEO. Reușita căpitanului de la FCSB, votată golul etapei în Europa League » Cu ce alte reușite de senzație a concurat
Darius Olaru FOTO: Sport Pictures
Europa League

Bijuteria lui Olaru, premiată de UEFA VIDEO. Reușita căpitanului de la FCSB, votată golul etapei în Europa League » Cu ce alte reușite de senzație a concurat

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 07.11.2025, ora 21:59
Actualizat: 07.11.2025, ora 22:03
  • Reușita lui Darius Olaru (27 de ani) din partida Basel - FCSB, scor 3-1, a fost votată golul etapei în Europa League.

Golul mijlocașului de la FCSB a fost preferatul fanilor într-un sondaj realizat de UEFA.

Olaru a marcat golul etapei în Europa League

Reușita lui Olaru a fost aleasă de fani drept cea mai frumoasă din această etapă a Europa League, într-un sondaj realizat pe site-ul UEFA.

Căpitanul de la FCSB a marcat golul egalizator în minutul 57 al partidei cu Basel, după un șut superb din diagonală, după ce a trecut mingea peste unul dintre fundașii lui Basel.

Gol Olaru
Gol Olaru

Contracandidații lui Darius Olaru pentru golul săptămânii au fost Mikel Gogorza de la Midtjylland, Aleksa Terzic de la RB Salzburg și Son de la Ludogorets.

În primele trei etape ale competiției, premiul pentru cel mai frumos gol al etapei fost câștigat de Sebastian Szymanski și Tanner Tessmann, ambii în etapa #1, Ricardo Horta în etapa #2 și Toni Horvat în etapa #3.

După reușita de la Basel, Darius Olaru l-a egalat pe Nicolae Dică la numărul de goluri marcate în cea de-a doua competiție europeană, 8 reușite fiecare, potrivit statisticilor UEFA.

Olaru se află la 4 goluri distanță de prima poziție, loc ocupat de Raul Rusescu, cel care a punctat de 12 ori.

UEFA fc basel europa league darius olaru
