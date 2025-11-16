Gigi Nețoiu, 66 de ani, a mers azi la Biroul Electoral Municipal, pentru a-și depune candidatura la Primăria Capitalei, alături de un alt candidat, Eugen Teodorovici.

Implicat anterior în fotbal la Craiova, Dinamo și Voluntari, dar și în politică și în afaceri, el a venit însoțit de un taraf și de mai mulți artiști, printre care se aflau solistul Gheorghe Gheorghiu și actorul Cornel Palade. Muzicanții au cântat melodii patriotice, cum ar fi „Noi suntem români”.

„Să se audă în tot Bucureștiul”, a spus Teodorovici, fost ministru PSD al Finanţelor, conform hotnews.ro.

Dialog aprins Gigi Nețoiu - Marian „Ceaușescu”, la depunerea candidaturii fostului om de fotbal

Nețoiu a fost deturnat la Biroul Electoral de protestatarul Marian Moroșanu, cunoscut sub numele „Ceaușescu”, cel care a filmat dialogul și l-a postat pe Facebook, alături de o serie de acuzații: „Securistul Gigi Netoiu cere votul victimelor din 21 dec 89 și 13-15 iunie 90 pe care i-au bătut la secția 10 de miliție”.

Nețoiu a terminat Școala de Ofiţeri în 1982, apoi, până la Revoluţie, a fost unul dintre ofiţerii care se ocupau de securitatea lui Nicolae Ceaușescu

El a fost condamnat în 2012 la 3 ani și patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor și la plata unui prejudiciu de 400.000 de lei.

„Prieteni, ce avem noi aici? Cum puteți sta lângă un securist (n.r. către Teodorovici)?

Cum poți să candidezi? Cât ai furat, borfașule? Dă banii înapoi, din Dosarul Transferurilor!

Criminalilor din '89! Ai bătut oameni la secția 10, milițianule. Nu-ți e rușine? Ai tras în noi în '89!

Cum aveți tupeul să candidați, securiștilor?”, a strigat Marian „Ceaușescu” la Nețoiu, căruia i-a dat o hârtie pe care scria „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!”.

Nețoiu a reacționat: „Nu mai jigni! Ce sunt astea? Nu poți, bă, să taci din gură? Care bani, câți bani? Pe cine am bătut eu?”.

Apoi a intervenit Jandarmeria, care l-a scos pe „Ceaușescu” din zona respectivă.

„Cum e posibil să-l lăsați să jignească lumea?” a strigat Nețoiu către forțele de ordine.

Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie

