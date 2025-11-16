UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri

Portugalia a obținut calificarea la CM 2026, după ce a învins Armenia, într-un meci fără istoric, scor 9-1.

Numărul total al echipelor care au obținut deja biletele pentru Mondial a ajuns la 31. Mai sunt disponibile încă 17 locuri!

Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Fără Cristiano Ronaldo, suspendat după eliminarea din meciul cu Irlanda, Portugalia nu a avut milă de Armenia, în ultima rundă a preliminariilor CM 2026.

Portugalia, a patra echipă din Europa calificată la CM 2026

Recitalul lusitanilor a început în minutul 7 al partidei disputate pe Dragao, din Porto, cu reușita lui Renato Veiga.

Eduard Spertysyan a restabilit egalitate 11 minute mai târziu, lucru ce a părut că i-a înfuriat și mai tare pe portughezi.

Selecționata antrenată de Roberto Martinez a mai punctat de 4 ori până la pauză prin: Ramos (28), J.Neves (30, 41) și Bruno Fernandes (45+3, din penalty).

Căpitanul lui Manchester United a făcut dubla în minutul 52, iar peste alte 20 de minute a completat hattrick-ul, după ce a transformat o nouă lovitură de la 11 metri.

Joao Neves a făcut și el tripla în minutul 81, iar Francisco Conceicao a închis tabela, în prelungiri, pentru un neverosimil Portugalia - Armenia 9-1!

Lusitanii au încheiat grupa F pe primul loc, cu 13 puncte și a obținut a șaptea calificare consecutivă la Cupa Mondială.

Irlanda a produs o surpriză imensă în Ungaria!

După victoria răsunătoare cu Portugalia, 2-0 la mijlocul săptămânii, Irlanda produs o nouă surpriză.

Condusă cu 1-0 și apoi cu 2-1 în Ungaria, selecționata antrenată de islandezul Heimir Hallgrimsson nu a cedat și a dat lovitură la ultima fază a meciului, prin Troy Parrott.

Jucătorul celor de la AZ Alkmaar a reușit un hattrick în acest meci, prin care a trimis-o pe Irlanda la baraj și a eliminat Ungaria din drumul spre Cupa Mondială.

De precizat că, maghiarii ar fi putut da în finala barajului de anul viitor chiar peste România. Acum însă au ieșit complet din calcule.

Componența urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026.

Posibile adversare ale României sunt Italia, Turcia, Polonia, Scoția, iar în funcție de rezultate mai pot intra în calcule și Țara Galilor sau Ucraina.

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Portugalia 6 (20-7) 13 2. Irlanda 6 (9-7) 10 3. Ungaria 6 (11-10) 8 4. Armenia 76(3-19) 3

Portugalia s-a calificat la turneul final, Irlanda merge la baraj

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială 2026:

Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite

Canada, Mexic, Statele Unite Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)

Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut) Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia

Anglia, Franța, Croația, Portugalia Oceania: Noua Zeelandă, Australia

Noua Zeelandă, Australia America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

