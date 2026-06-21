Problemă „rasă” cu ingeniozitate FOTO. Un brand uriaș a transformat interdicția FIFA de la Mondial într-o reclamă spectaculoasă

Gillette a găsit o soluție ingenioasă pentru a respecta regulile FIFA la Campionatul Mondial.

Logo-ul de pe stadionul din Boston a fost acoperit astfel încât să pară acoperit cu spumă de ras.

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Arena cunoscută în mod obișnuit drept Gillette Stadium a fost redenumită temporar Boston Stadium pe durata turneului final, în acord cu regulile FIFA privind brandurile care pot fi afișate pe stadioanele folosite la competiție.

Logo-ul stadionului din Boston, acoperit ca și cum ar fi plin de spumă de ras pentru a respecta regulile FIFA

CBS Boston a relatat încă din luna mai că semnele cu „Gillette Stadium” au fost acoperite înaintea meciurilor de la Mondial, iar stadionul urma să poarte numele generic „Boston Stadium” pe durata turneului.

Gillette nu este sponsor oficial al Cupei Mondiale, iar FIFA limitează expunerea brandurilor care nu fac parte din portofoliul comercial al competiției.

Totuși, în loc să îl acopere cu o prelată banală, marca de aparate de ras a ales o variantă care trimite direct la propria identitate: logo-ul a fost mascat cu un design care imită spuma de ras.

Cazul de la Boston amintește de cel al stadionului Levi’s, folosit la rândul său la Cupa Mondială. Și acolo, logo-ul a fost acoperit pentru a respecta regulile FIFA, dar forma distinctivă a rămas ușor de recunoscut.

Arena din Boston găzduiește șapte meciuri, inclusiv partide din faza grupelor, un meci din șaisprezecimi și un sfert de finală.

Pe lângă schimbarea numelui și acoperirea brandurilor, stadionul a trecut și prin alte modificări cerute de turneu, conform cbsnews.com.

Suprafața artificială folosită în mod normal la meciurile de fotbal american a fost înlocuită cu gazon natural, conform cerințelor FIFA pentru meciurile de Cupă Mondială.

Meciurile de la Boston Stadium la Cupa Mondială 2026

Haiti - Scoția 0-1, pe 14 iunie

Irak - Norvegia 1-4, pe 17 iunie

Scoția - Maroc 0-1, pe 20 iunie

Anglia - Ghana, pe 23 iunie, ora 23:00

Norvegia - Franţa, pe 26 iunie, ora 23:00

Un meci din șaisprezecimi, pe 29 iunie, de la ora 23:30

Un sfert de finală, pe 9 iulie, de la ora 23:00

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