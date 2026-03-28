Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București +5 foto
Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București

alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 17:49
  • Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, și-a scos la vânzare vila de lux din cartierul Primăverii din București.

Gino Iorgulescu deține o vilă de lux, respectând stilul neoromânesc, care are șase dormitoare, tot atâtea băi și o suprafață utilă de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Gino Iorgulescu își vinde casa din cartierul Primăverii

În ciuda locației excelente în care se află casa președintelui LPF, într-unul dintre cele mai bogate cartiere din București, Gino Iorgulescu a decis să-și scoată vila la vânzare.

Acesta ar dori să obțină în schimbul imobilului suma de 10 milioane de euro, dar ar fi dispus să accepte și o ofertă puțin mai mică, de 8 milioane de euro, scrie money.ro.

Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro
Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro

Galerie foto (5 imagini)

Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro Casa lui Gino Iorgulescu din cartierul Primăverii. Foto: Libertatea.ro
+5 Foto
labels.photo-gallery

Pe lângă vila din cartierul Primăverii, Gino Iorgulescu ar mai fi deținut o casă de lux în Snagov, pe care ar fi vândut-o.

Gino, salariu de CEO OMV Petrom!

În 2025, GOLAZO.ro a scris despre faptul că șeful LPF e plătit cât Christina Verchere, CEO-ul celei mai mari companii din România, OMV Petrom.

Conform propriei declarații de avere, Gino Iorgulescu a încasat, exclusiv din salariu, dar ca șef al LPF, în 2022 și 2023, venituri de 33.400 de euro, medie lunară.

În 2022, Iorgulescu s-a ales de la LPF cu 37.700 de euro lunar, în vreme ce pe parcursul lui 2023 a avut venituri medii lunare de 29.125 euro!

Gino Iorgulescu și-a mai completat veniturile anuale, dar nu tot de pe urma funcției de la LPF, ci din pensie, care a fost de circa 2.850 de euro pe lună!

Șeful LPF câștigă cât Christina Verchere, șefa celei mai mari companii din România, evaluată la 9 miliarde de euro!

Gino Iorgulescu: „Sunt președinți de club care au salariul meu ori chiar mai mare”

Iorgulescu susține că salariul său este mare, dar banii sunt aduși în organizație chiar de el, din drepturile TV pentru Liga 1.

„Ați mai spus-o, 33.000 de euro pe lună. Înainte însă de impozite, așa că mai scădeți câteva mii. De fapt, eu iau din banii aduși de mine pentru LPF și pentru cluburi din drepturile TV pe care le-am atras și negociat în așa fel încât Superliga s-o ducă mai bine de la un sezon la altul.
Salariul impresionează și pentru că nu mai cedez jumătate din el precum pe durata primului mandat. În prezent sunt și eu strâns cu ușa din pricina accidentului comis de fiul meu.

Nu-i mic, admit, dar ce vă mai place să le numărați banii altora! Atât că sunt mai mulți președinți de club de la echipele din play-off, sigur îi știți, care au salariul meu ori chiar mai mare!

Pentru că ei, pe lângă ce au prevăzut în contract, mai iau și prime de joc. Iar eu, insist, sunt plătit din banii aduși de mine”, a declarat Gino Iorgulescu, într-un interviu pentru gsp.ro.

