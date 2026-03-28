„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1

„Sper să apuc o calificare" VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu"
Ilie Năstase. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 15:53
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 15:54
  • Ilie Năstase (79 de ani) a vorbit despre situația echipei naționale, care a ratat calificarea la CM 2026, după 0-1 cu Turcia în semifinala barajului.

Fostul număr 1 ATP a fost prezent la tragerea la sorți pentru tabloul principal al turneului Țiriac Open, unde a abordat mai multe subiecte, inclusiv situația fotbalului românesc.

Ilie Năstase: „Sper să apuc o calificare, că am 80 de ani”

Fostul tenismen pune rezultatul cu Turcia și pe seama ghinionului, dar și a valorii advesarului, încercând să acopere momentul negativ cu o glumă.

„Meciul a fost mai strâns decât arată, poate am avut și noi puțin ghinion cu bara aia. Trebuie să acceptăm, am jucat în Turcia, în deplasare, poate că dacă jucam în București, altul era rezultatul.

Mircea (n.r. - Lucescu) a făcut ceva ce mulți nu făceau la vârsta lui, fiind și bolnav, a acceptat să continue. Un lucru foarte frumos din partea lui, mai ales că știți cine a fost el în Turcia.

Nu știu, trebuie să crească (naționala cu Hagi), să îi dăm puțin timp, noi ne grăbim că a venit Hagi și suntem campioni mondiali. Nu. Cum a spus și el: muncă, sacrificii.

Eu sper să apuc (o calificare a României la Mondial), că am 80 de ani, nu știu (n.r. - râde).

Au jucat cam toți bine, nu e greșeala lui Rațiu, e a celui care a stat în spatele jucătorului turc, care era la un metru în fața lui și putea să îl ajungă (n.r. - Dennis Man)”, a declarat Ilie Năstase.

Ilie Năstase: „Aș vrea să fie Craiova campioană”

Cât despre lupta la titlu din Liga 1, Năstase și-ar dori ca trofeul să ajungă în Bănie.

„Nu se aștepta nimeni (n.r. - FCSB în play-out), doi ani la rând au mers bine, sunt și contraperformanțe pe care noi, în România, nu le înțelegem. Trebuie să câștigi tot timpul și asta nu prea merge.

Aș vrea să fie Craiova (campioană), îmi place cum joacă, îmi plac jucători de acolo, sunt în față și cred că merită, după atâția ani, să devină campioni. Au fost o echipă mare când eram eu mai tânăr, poate devin și acum.

Nu pun mâna în foc pentru asta (Rădoi la FCSB și în sezonul următor), să-l întrebați pe șeful de la FCSB, nu pe mine”, a mai spus Năstase.

Ulterior, fostul lider ATP a comentat și schimbările apărute în tenis în ultimii ani.

„Da, am văzut, mai mulți bani. Cam în toate sporturile au început să fie foarte mulți bani, din ce în ce mai mulți.

Dacă n-ar fi privații, domnul Țiriac și companiile care au participat, nici noi nu aveam turneul acesta, așa că ne descurcăm cum putem. Totuși, rămâne un turneu în România pe care alte țări de pe lângă noi nu prea îl au”.

