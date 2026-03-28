„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”

Ion Țiriac (86 de ani) a comentat situația noului stadion Dinamo, care urmează să fie construit în locul vechii arene din Ștefan cel Mare.

Lucrările de demolare au fost întrerupte temporar, după ce firma care se ocupă de acest proces nu a putut demola lojile stadionului vechi, întrucât acestea aparțin unei alte societăți, ACS FC Dinamo.

Lichidatorul judiciar al acesteia a convocat Adunarea Generală a creditorilor, care va decide ce se întâmplă cu cele două loji.

Ion Țiriac: „Știm foarte bine că nu mai poți să faci stadioane în mijlocul unui oraș”

Întrebat despre situația lucrărilor întrerupte din complexul Dinamo, Țiriac s-a legat mai degrabă de poziționarea noii arene, care va fi ridicată în același loc.

„Mă puneti într-o situație foarte dificilă. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o eu în ultimii ani. Știm foarte bine că nu mai poți să faci nici stadioane, nici săli de sport în mijlocul unui oraș. Nu există să se întâmple așa lucrurile.

Îl faci undeva unde ai loc pentru 1.000 de locuri de parcare, dacă sala are 2.000 de locuri. Dacă are 10.000 de locuri, îți trebuie 5.000 de locuri de parcare, iar un stadion de fotbal, ca să fie corect făcut, chit că ai metrou lânga el, îți trebuie mii și mii de locuri de parcare.

Stadionul Dinamo, unde a fost, era foarte frumos acum 50-100 de ani, însă nu-și mai are locul acolo. Toată lumea trebuie să se uite un pic împrejur și să vadă ce se întâmplă în lumea asta.

Dacă nu ai locurile de parcare respective, din punct de vedere al securității, nu este în regulă. Faptul că s-au găsit bani ca să se facă un stadion de fotbal care se numește Dinamo, pe mine mă-ncântă.

Dinamo avea teren la Săftica, Dinamo poate să-și cumpere un teren pe autostrada București-Ploiești, la 3-5 km. Și are și 5.000 de locuri de parcare și tot ce îi trebuie. Și e și mai ieftin. Vă dați seama cât o să coste numai blocatul circulației ca să faci stadionul Dinamo?

Cred că a fost decizie corectă, atunci când s-a luat, acum 10 ani mi se pare, ca să se dărâme stadionul care nu mai corespundea, dar să se facă în alt loc. Asta este părerea mea, am văzut treburile astea făcute peste tot în lume”, a declarat Ion Țiriac.

Nu suntem nici la Bernabeu, nu suntem nici în Barcelona, unde fotbalul e religie și jumătate din oraș se oprește în momentul în care joacă Barcelona sau când joacă Madridul. Și acolo este un dezastru, dar toată lumea acceptă treaba asta și toate stadioanele astea, chit că au doar 1.000-2.000 de locuri de parcare, nu mai contează, când ai 100.000 de spectatori înăuntru Ion Țiriac

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport