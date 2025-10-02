„Ne-au subestimat” Antrenorul lui Young Boys, reproș pentru FCSB. Și a atenționat: „Am aflat informațiile de la patronul lor”

Giorgio Contini, tehnicianul lui Young Boys, a explicat cum a reușit să câștige echipa sa cu 2-0, evidențiind și calitatea jucătorilor lui FCSB. A sugerat că roș-albaștrii n-au început cu cel mai bun „11”.

Giorgio Contini a venit zâmbind la conferință, după o victorie importantă, 2-0 la București cu FCSB.

Primul succes al lui Young Boys în faza principală de Europa League 2025-2026.

Contini „Știam calitățile FCSB, știam că vom avea probleme dacă o lăsăm să joace”

Întrebat dacă a pregătit jocul mai bine decât FCSB, antrenorul elvețian a vorbit despre ce a făcut Young Boys, dar și despre calitățile adversarilor, pe care roș-albaștrii nu le-au folosit la maximum joi seară.

„Nu știu dacă am pregătit mai bine jocul decât FCSB, am pregătit cu stafful foarte serios.

Știam calitățile FCSB, știam că dacă e lăsată să-și facă jocul vom avea probleme.

Băieții mei au alergat, au făcut mare efort, și ofensiv, și defensiv. Jocul pe extreme a funcționat foarte bine și nu doar Monteiro”. Chiar dacă Monteiro marcase ambele goluri.

Unde crede că au greșit cei de la FCSB: „Poate că ne-au subestimat puțin”.

Contini, despre Becali: „Informațiile nu ne-au ajutat deloc, ne-am axat pe jocul nostru”

A accentuat pe valoarea jucătorilor care au intrat ca rezerve la FCSB.

„După înlocuiri, FCSB a dovedit mare calitate. În primul rând, Tănase a adus calitate”.

Concluzia sa: „Când toți jucătorii de calitate ai lui FCSB sunt pe teren, sunt foarte greu de contracarat”.

Nu a negat că i se spusese de gestul lui Gigi Becali, de a anunța și echipa de start, și schimbările înaintea partidei.

„Mi s-a spus zis ce a apărut, am aflat informațiile de la patronul lor”. Totuși, „nu ne-au ajutat, pentru că ne-am axat pe jocul nostru”.

Cât ne-a ajutat Zoltan Kadar? E important să ai un cunoscător al fotbalului românesc. Ne-a oferit detalii despre FCSB, despre backgroundul FCSB Giorgio Contini, antrenor Young Boys

