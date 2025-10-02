Alibec, conflict cu Becali S-a supărat după meciul cu Young Boys: „Nu-mi place situația asta. Nu mă simt confortabil”

FCSB - YOUNG BOYS 0-2. Denis Alibec (34 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre înfrângerea înregistrată pe Arena Națională.

Denis Alibec s-a declarat nemulțumit de faptul că nu joacă suficient de mult. Acesta a vorbit și despre patronul Gigi Becali.

FCSB - YOUNG BOYS: Alibec, atac la adresa lui Becali: „ Nu-mi place situația aceasta”

„Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r despre schimbarea la pauză). Nu-mi place situația în care mă aflu.

Cred că ar trebui să joc mai mult pentru că altfel nu am cum să capăt ritmul. Am nevoie de minute și sper că apoi viitor să joc mai mult.

Când știi că joci doar 45 de minute încerci să faci mai multe, dar din păcate nu am reușit. Nu îmi place situația aceasta, dar nu am ce să fac, pentru că asta este decizia domnului Becali și nu am ce face”, a declarat Denis Alibec după meci.

Întrebat ce părere are despre faptul că a jucat 45 de minute, Alibec a răspuns: „Mai bine îl întrebați pe domnul Becali. Nu mă simt confortabil. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar e alegerea mea, când intru trebuie să dau totul și să demonstrez.”

„Puteam obține un rezultat bun”

„Cred că dacă aveam mai multă șansă puteam să obținem un rezultat bun în această seară. Nu ne-am ridicat la nivelul suporterilor și ne pare rău.

Am venit la stadion să încercăm să câștigăm pentru fanii care au fost la meci, pentru toți fanii din țară. Dar din păcate nu am reușit să facem asta

(n.r. despre meciul cu Bologna) Cu siguranță au jucători foarte moci, tineri și cred că va fi un meci greu. De fapt toate meciurile sunt grele în Europa și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”, a mai adăugat Alibec.

