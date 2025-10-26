„Pe el îl vreau, fără discuții” Ioan Varga a spus cine este prima variantă pentru banca CFR-ului +8 foto
Ioan Varga FOTO: CFR Cluj
„Pe el îl vreau, fără discuții" Ioan Varga a spus cine este prima variantă pentru banca CFR-ului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.10.2025, ora 20:09
  • Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre antrenorul care va prelua formația clujeană, echipă aflată în plină criză.

Deși Andrea Mandorlini a părăsit-o pe CFR Cluj, echipa a continuat perioada extrem de grea, fiind învinsă chiar pe teren propriu de către Farul Constanța, scor 0-2.

În acest moment, CFR Cluj este condusă de pe bancă de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, oameni care au făcut parte din staff atât cu Dan Petrescu, cât și cu Mandorlini.

Ioan Varga, despre viitorul antrenor de la CFR Cluj: „Îl vreau pe Petrescu, fără discuții”

Varga a declarat că Dan Petrescu este principala sa opțiune pentru banca tehnică a echipei.

„Deși sunt supărat și îngrijorat de rezultate, rămân la ideea mea. Îl vreau pe Dan Petrescu, fără discuții! O să trecem peste acest moment, pentru că avem valoare”, ar fi spus Varga după înfrângerea cu Farul, conform gsp.ro.

Imediat după plecarea lui Andrea Mandorlini, Varga anunța că s-a înțeles cu Dan Petrescu.

El anunța că tehnicianul va reveni la echipă în 2-3 săptămâni, după ce va termina tratamentul medical la care e supus.

„Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a spus Ioan Varga, pe 21 octombrie, conform as.ro.

#13
este locul ocupat de CFR Cluj în campionat. „Feroviarii” au acumulat doar 13 puncte în 14 etape.

Petrescu a mai condus-o pe CFR Cluj în alte patru mandate. Alături de „feroviari” a câștigat 5 titluri și o Cupă, fiind de departe cel mai titrat antrenor din istoria clubului.

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (6).jpeg
U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (6).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (1).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (2).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (3).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (4).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (5).jpeg
+8 Foto
