Continuă tensiunile la Real Madrid FOTO: Vinicius, furios la adresa lui Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico. Reacția antrenorului

Concret, brazilianul a fost scos de pe teren în minutul 72 al primului El Clasico, locul său fiind luat de Rodrygo.

Continuă tensiunile dintre Vinicius și Xabi Alonso

Vinicius a părăsit terenul, uluit, gesticulând și bombănind, fiind calmat cu greu de staff-ul celor de la Real Madrid.

Inițial, atacantul formației de pe „Santiago Bernabeu” a plecat la vestiare fără să dea mâna cu antrenorul, care l-a ignorat complet.

Pentru a media conflictul, Luis Llopis, antrenorul portarilor lui Real Madrid, a trebuit să meargă la vestiarul echipei pentru a vorbi cu Vinicius, care s-a întors apoi pe banca de rezervă.

Reacția lui Xabi Alonso la supărarea lui Vini Jr

„Permiteți-mi să mă concentrez pe lucrurile frumoase, pe lucrurile bune. Ne-am descurcat grozav, iar Vini a jucat un rol important, s-a descurcat foarte bine.

Vom vorbi despre reacția lui, cu siguranță o vom face… o vom face în privat. Acum vreau să mă concentrez pe lucrurile bune”, a explicat Xabi Alonso după meci.

3 meciuri
a prins Vinicius ca integralist în acest sezon din cele 14 jucate de Real Madrid

Este a treia oară în acest sezon, când Vinicius are o astfel de ieșire la adresa lui Xabi Alonso.

Antrenorul spaniol îl înlocuise și la meciul cu Espanyol (2-0), dar și la cel din Liga Campionilor, cu Kairat Almaty (5-0).

Cifrele lui Vinicius din meciul cu Barcelona

  • Atingeri- 37
  • Driblinguri ratate - 2
  • Dribbling-uri reușite - 5
  • A fost faultat -1
  • Posesie pierdută - 12
  • Centrări 1/2
  • Pase precise 8/15 (53%)
  • Pase în jumătatea adversă 9/16 (56%)
  • Mingi lungi 1/2 (50%)
  • Șuturi - 3
  • Șuturi pe poartă -1
  • Șuturi blocate - 1

Potrivit sofascore.com

7,3
a fost nota primită de Vinicius, conform sofascore.com

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Barcelona 2-1

Real Madrid fc barcelona Xabi Alonso la liga vinicius
