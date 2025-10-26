Continuă tensiunile la Real Madrid FOTO: Vinicius, furios la adresa lui Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico. Reacția antrenorului

REAL MADRID - BARCELONA 2-1. Continuă tensiunile dintre Vinicius (25 de ani) și Xabi Alonso (43 de ani).

Concret, brazilianul a fost scos de pe teren în minutul 72 al primului El Clasico, locul său fiind luat de Rodrygo.

Continuă tensiunile dintre Vinicius și Xabi Alonso

Vinicius a părăsit terenul, uluit, gesticulând și bombănind, fiind calmat cu greu de staff-ul celor de la Real Madrid.

Inițial, atacantul formației de pe „Santiago Bernabeu” a plecat la vestiare fără să dea mâna cu antrenorul, care l-a ignorat complet.

Pentru a media conflictul, Luis Llopis, antrenorul portarilor lui Real Madrid, a trebuit să meargă la vestiarul echipei pentru a vorbi cu Vinicius, care s-a întors apoi pe banca de rezervă.

Reacția lui Xabi Alonso la supărarea lui Vini Jr

„Permiteți-mi să mă concentrez pe lucrurile frumoase, pe lucrurile bune. Ne-am descurcat grozav, iar Vini a jucat un rol important, s-a descurcat foarte bine.

Vom vorbi despre reacția lui, cu siguranță o vom face… o vom face în privat. Acum vreau să mă concentrez pe lucrurile bune”, a explicat Xabi Alonso după meci.

3 meciuri a prins Vinicius ca integralist în acest sezon din cele 14 jucate de Real Madrid

Este a treia oară în acest sezon, când Vinicius are o astfel de ieșire la adresa lui Xabi Alonso.

Antrenorul spaniol îl înlocuise și la meciul cu Espanyol (2-0), dar și la cel din Liga Campionilor, cu Kairat Almaty (5-0).

Cifrele lui Vinicius din meciul cu Barcelona

Atingeri- 37

Driblinguri ratate - 2

Dribbling-uri reușite - 5

A fost faultat -1

Posesie pierdută - 12

Centrări 1/2

Pase precise 8/15 (53%)

Pase în jumătatea adversă 9/16 (56%)

Mingi lungi 1/2 (50%)

Șuturi - 3

Șuturi pe poartă -1

Șuturi blocate - 1

Potrivit sofascore.com

7,3 a fost nota primită de Vinicius, conform sofascore.com

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Barcelona 2-1

