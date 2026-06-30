„E mut în poartă” Eroul Paraguayului, criticat de legenda Chilavert. Necunoscutul devenit revelația Mondialului. A făcut Germania să dispară!

Orlando Gill, 26 de ani, va rămâne în legenda Mondialului drept portarul care a eliminat Germania la CM 2026, apărându-i într-un meci mai multe lovituri de pedeapsă decât orice alt goalkeeper în istoria turneului final.

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Înaintea acestui Campionat Mondial, foarte puțini știau de Orlando Gill în lumea fotbalului.

Acum, întreaga planetă a aflat de tânărul portar paraguayan.

Gill a debutat în același an la echipa de club și la naționala Paraguayului

Ascensiunea lui în ultimii ani e impresionantă. Născut la San Lorenzo, în Paraguay, goalkeeperul a jucat la clubul local cu același nume până în ianuarie 2024, când s-a transferat gratis la formația secundă a lui San Lorenzo de Almagro, în capitala argentiniană Buenos Aires.

Orlando Gill, după penaltyurile apărate în fața Germaniei. Foto: Imago

În ianuarie 2025 trecea la prima echipă a roș-albaștrilor și nimeni nu-l mai oprea.

Pe 10 septembrie 2025, a debutat la naționala țării sale, la 1-0 cu Peru în deplasare, în preliminariile CM.

Gill a bătut singur recordul Germaniei la Mondial. A trimis-o acasă!

Acum, cu numai zece selecții, patru doar la turneul final, e o revelație.

Luni, a rezistat uimitor în fața Germaniei. El a trimis-o acasă, eliminând-o din competiție!

Până la acest meci, din „16-imile” CM 2026, doar un singur jucător german, Uli Stielike (1982), ratase pentru Mannschaft la loviturile de departajare în istoria Mondialului.

După Havertz, Gill l-a blocat și pe Woltemade la 11 metri. Foto: Imago

Și atunci, Germania câștigase, cum s-a întâmplat la fiecare serie de penaltyuri.

A învins la 11 metri Franța (1982, semifinale, 5-4), Mexic (1986, „sferturi”, 4-1), Anglia (1990, semifinale, 4-3), toate ca RFG, și Argentina (2006, „sferturi”, 4-2).

Gill a anulat singur acest record. Le-a blocat șuturile lui Havertz și Woltemade. Doi dintr-odată! Iar Tah a tras peste poartă.

La final, Paraguay a câștigat, 1-1, 4-3 la loviturile de departajare!

Iubita lui Gill l-a contrat pe Chilavert: „Oameni de rahat”

Orlando este cel mai bine cotat portar la Mondial, după faza grupelor, potrivit clasamentului FIFA Power.

17 parade a avut Gill numai în faza grupelor la acest turneu final, conform Marca

Tot cotidianul spaniol amintește de conflictul cu Jose Luis Chilavert, 60 de ani, portarul-legendă al Paraguayului.

„Nu vorbește, e mut în poartă. Fotbalul înseamnă comunicare, mai ales pentru un goalkeeper”, l-a criticat Chilavert zilele trecute.

Melissa Avalos, iubita lui Orlando, a reacționat pe social media, contrându-l pe Chilavert.

„Faci toate astea acum pentru că nu a vrut să semneze cu tine? Pentru că nu te-a ales pe tine? În urmă cu doar câteva luni, îl considerai cel mai bun”.

Oameni de rahat care fac rău altora, încercând să-i distrugă psihologic pe cei care-i refuză Melissa Avalos, partenera lui Orlando

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