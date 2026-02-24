Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și va rata manșa retur cu Benfica, din Liga Campionilor. Care ar fi cauza +9 foto
Kylian Mbappe. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și va rata manșa retur cu Benfica, din Liga Campionilor. Care ar fi cauza

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 22:36
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 22:36
  • Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit o nouă accidentare și nu va fi disponibil pentru duelul cu Benfica, din returului play-off-ului Ligii Campionilor.
  • Real Madrid - Benfica se joacă miercuri, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mbappe trece printr-o nouă problemă fizică, după cea de la începutul anului, când a lipsit două partide, iar atât clubul, cât și jucătorul nu riscă nimic în privința viitorului său.

Real Madrid - Benfica. Kylian Mbappe s-a accidentat din nou la genunchiul stâng

Starul francez și-a întrerupt sesiunea de antrenament de marți, după ce a acuzat dureri la genunchiul stâng, cel la care a mai avut probleme recent.

Atacantul a fost supus unor teste în după-amiaza acestei zile, iar rezultatul a arătat că genunchiul său nu a fost complet vindecat în urma ultimei accidentări, informează lequipe.fr.

Astfel, Kylian Mbappe nu va fi prezent la partida retur cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor, unde echipa acestuia s-a impus în tur cu 1-0.

Ce s-a întâmplat la precedenta accidentare? Mbappe a fost supus unui RMN în ultima zi a anului 2025, iar acesta trebuia să lipsească timp de 3 săptămâni din cauza unei leziuni a ligamentului colateral.

Revenirea sa a fost însă forțată după doar 11 zile, pentru a putea evolua în partida cu Barcelona, scor 2-3, din finala Supercupei Spaniei.

Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”
Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”

Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”
De această dată este posibil ca Mbappe să lipsească timp de aproximativ 10 zile, întrucât nici Real Madrid, nici jucătorul nu-și asumă niciun risc legat de eventuale complicații, care ar putea pune probleme pentru atingerea obiectivelor.

Prioritatea principală a atacantului francez este participarea la Campionatul Mondial din acest an, din SUA, Mexic și Canada.

Mbappe are parte de un sezon senzațional, în care a reușit 38 de goluri în 33 de apariții pentru Real Madrid, în toate competițiile.

