Petrolul-Rapid 0-1. Jandarmeria a fost nevoită să intervină după ce fanii ploieșteni au aruncat cu sticle spre loja ocupată de oaspeți.

O angajată a Rapidului a fost ținta ploieștenilor și a fost la un pas să fie lovită în cap cu o sticlă!

Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre incidente.

Scene incredibile la Ploiești, unde mai mulți suporteri ai Petrolului au reacționat violent după ce giuleștenii au reușit să deschidă scorul.

Petrolul - Rapid. Scene șocante la Ploiești

Evervați de bucuria din loja rezervată oaspeților, unde se aflau acționarul Victor Angelescu, fostul șef de galerie Gigi Corsicanu, dar și apropiați ai jucătorilor, fanii ploieșteni de la tribună au început să arunce cu sticle spre ei.

O angajată a Rapidului, ticketing manager, a fost aproape lovită în cap de una dintre sticlele care a zburat spre lojă, dar a reușit să se ferească la timp.

Câțiva s-au și îndreptat amenințător spre lojă, însă au fost opriți de intervenția jandarmilor. Mai mulți suporteri au fost ridicați de forțele de ordine și evacuați din stadion.

Scenele de huliganism de la Ploiești au fost filmate de Prima Sport.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit despre cele întâmplate după meci și a declarat:

„După ce am dat gol, ne-am bucurat și probabil că s-au ofuscat cei de la Petrolul și au reacționat într-un mod care nu era deloc normal.

Au aruncat cu sticle, de asta a intervenit Jandarmeria. Au înjurat, n-are rost să reproduc.

Nu e OK cum s-au comportat, dar asta este. Până acum, de câte ori am fost la Ploiești, n-am avut probleme. E adevărat că nici n-am câștigat, poate de asta. Pe majoritatea stadioanelor am fost tratați OK.

Aici a fost suprinzător. Au aruncat cu sticle, ne-au înjurat, a părut că vor să vină peste noi. Sper să fie un incident care să nu se mai repete”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

În urma victoriei de la Ploiești, Rapid s-a apropiat la 2 puncte de liderul Craiova. În etapa aceasta, echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut un pas greșit și a remizat cu Dinamo, scor 2-2.

VIDEO: Golul înscris de Pașcanu în meciul Petrolul - Rapid 0-1

