Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”

CAGLIARI - INTER 0-2. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în etapa #5 din Serie A.

a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în etapa #5 din Serie A. A fost al doilea succes consecutiv al milanezilor pe plan intern și a treia în toate competițiile.

Chivu a anunțat că echipa sa ar fi trebuit să închidă jocul mai repede, după ocaziile pe care le-a avut și a lăudat evoluția lui Pio Esposito (20 de ani).

Atacantul a reușit primul său gol pentru Inter, în victoria de la Cagliari.

Cristi Chivu: „Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ”

„Ne-au surprins puțin cu formația lor. Am deschis scorul, dar nu am reușit să închidem meciul cât mai repede posibil, iar asta le-a dat un impuls. Suntem mulțumiți de victorie.

Pio Esposito? Să nu ne grăbim, e născut în 2005, nu trebuie să uităm asta.

Trebuie să muncească din greu, este un jucător important, dar trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.

Îl cunosc, mă surprinde chiar și pe mine pentru că se descurcă foarte bine, dar nu trebuie să avem așteptări prea mari. Joacă pentru echipă, are calitate, nu se teme de nimic, mă bucur că a deschis scorul, astfel încât este mai relaxat.

Cagliari este cea mai înaltă echipă din Europa. Nu am primit niciun gol, ceea ce a fost, de asemenea, important. Mijlocașii noștri și-au demonstrat calitatea, sunt jucători buni.

Am o mie de alegeri de făcut în funcție de meci, iar ei îmi îngreunează luarea anumitor decizii”, a declarat Cristi Chivu, citat de gazzeta.it

După victoria cu Cagliari, pentru Inter urmează un nou duel în UEFA Champions League, marți, de la ora 22:00, pe teren propriu cu Sparta Praga.

În prima etapă a noii stagiuni, „nerazzurri” s-au impus, 2-0, pe terenul celor de la Ajax.

Rezumat VIDEO. Cagliari - Inter 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport