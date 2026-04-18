Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă

CSM București a pierdut la limită meciul cu Esbjerg, scor 25-26, după ce e ratat șansa să egaleze la ultima fază.

Gloria Bistrița a fost învinsă, scor 35-36, de Brest Bretagne, în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

Handbalul românesc are două reprezentante în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, care luptă pentru un loc în Final Four.

Meciurile retur vor avea loc pe 26 aprilie. Final Four-ul Ligii Campionilor este programat La MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

Team Esbjerg - CSM București 26-25

min. 60 - Esbjerg a câștigat cu scorul de 26-25.

- Esbjerg a câștigat cu scorul de 26-25. min. 59 - Ratarea incredibilă a lui Hansen de la 7 metri! CSM București mai are nevoie de un gol

- Ratarea incredibilă a lui Hansen de la 7 metri! CSM București mai are nevoie de un gol min. 59 - Reistad a înscris de la 7 metri: 26-25

- Reistad a înscris de la 7 metri: min. 58 - Hansen egalează cu două minute înainte de final! Scorul este 25-25

- Hansen egalează cu două minute înainte de final! Scorul este min. 56 - Rushfeldt înscrie pentru Esbjerg și menține avantajul gazdelor. CSM a răspuns prin Friis: 25-24

- Rushfeldt înscrie pentru Esbjerg și menține avantajul gazdelor. CSM a răspuns prin Friis: min. 54 - CSM București reduce din diferență: 23-22 !

- CSM București reduce din diferență: ! min. 52 - Am intrat în ultimele 10 minute! Esbjerg are un avantaj de două goluri, scor 23-21 . CSM București este în căutarea egalării.

- Am intrat în ultimele 10 minute! Esbjerg are un avantaj de două goluri, scor . CSM București este în căutarea egalării. min. 49 - Anne Hansen înscrie pentru CSM și micșorează diferența de goluri: 21-19

- Anne Hansen înscrie pentru CSM și micșorează diferența de goluri: min. 45 - Esbjerg marchează din nou și se distanțează pe tabelă. Moreschi, portarul formației bucureștene, nu a putut interveni. Scorul este 21-17 .

- Esbjerg marchează din nou și se distanțează pe tabelă. Moreschi, portarul formației bucureștene, nu a putut interveni. Scorul este . min. 41 - Hansson marchează și Esbjerg are un avantaj de trei goluri față de CSM București: 19-16 .

- Hansson marchează și Esbjerg are un avantaj de trei goluri față de CSM București: . min. 36 - Reistad a înscris pentru gazde, iar CSM București a replicat prin Trine Ostergaard: scor 16-15

- Reistad a înscris pentru gazde, iar CSM București a replicat prin Trine Ostergaard: scor min. 34 - Omoregie a marcat un gol spectaculos pentru CSM și a redus din diferența de pe tabelă. Scorul în acest moment este 15-14 pentru Esbjerg

- Omoregie a marcat un gol spectaculos pentru CSM și a redus din diferența de pe tabelă. Scorul în acest moment este pentru Esbjerg min. 31 - Repriza secundă a început cu CSM București în atac, dar care a pierdut mingea, iar Esbjerg a plecat pe un contraatac

- Repriza secundă a început cu CSM București în atac, dar care a pierdut mingea, iar Esbjerg a plecat pe un contraatac min. 28 - Gazdele au trecut în avantaj după un gol de senzație reușit de Reistad ( 14-13 )

- Gazdele au trecut în avantaj după un gol de senzație reușit de Reistad ( ) min. 25 - Partida din sferturile Ligii Campionilor este una echilibrată. Viktoria Hansson a înscris pentru Esbjerb, scorul fiind 12-12 .

- Partida din sferturile Ligii Campionilor este una echilibrată. Viktoria Hansson a înscris pentru Esbjerb, scorul fiind . min. 17 - Trine Ostergaard, căpitanul naționalei din Danermarca, a readus-o pe CSM București în avantaj, scor 7-8 .

- Trine Ostergaard, căpitanul naționalei din Danermarca, a readus-o pe CSM București în avantaj, scor . min. 13 - Alexandra Szoke a fost eliminată pentru două minute după un fault dur asupra jucătoarei de la Esbjerg, Nora Mork.

- Alexandra Szoke a fost eliminată pentru două minute după un fault dur asupra jucătoarei de la Esbjerg, Nora Mork. min. 12 - Esbjerg a preluat conducerea pentru prima dată în acest meci, scor 5-4 . CSM a ieșit în atac, dar nu a reușit să egaleze

- Esbjerg a preluat conducerea pentru prima dată în acest meci, scor . CSM a ieșit în atac, dar nu a reușit să egaleze min. 8 - Evelina Eriksson, portarul de la CSM București, a avut două intervenții extraordinare și menține egalitate pe teren: 3-3

- Evelina Eriksson, portarul de la CSM București, a avut două intervenții extraordinare și menține egalitate pe teren: 3-3 min. 4 - Esbjerg marchează primul gol în partida cu CSM București. Scorul este 1-2.

- Esbjerg marchează primul gol în partida cu CSM București. Scorul este 1-2. min. 2 - CSM București deschide scorul prin rusoaica Maslova ( 0-1 )

- CSM București deschide scorul prin rusoaica Maslova ( ) min. 1 - A început partida!

CSM București o întâlnește Team Esbjerg, într-o reeditare a duelului din sezonul trecut, când formația daneză s-a impus cu 55-52 la general. Cele două echipe s-au mai întâlnit în sezoanele 2022-2023 și 2021-2022.

Esbjerg joacă al cincilea sfert de finală consecutiv și a ajuns la Budapesta la fiecare dintre precedentele patru ediții.

CSM București s-a calificat direct în această fază după ce a încheiat grupa B pe locul al doilea, cu 20 de puncte strânse în urma a 10 victorii. De cealaltă parte, Esbjerg a trecut în play-off de HC Podravka, cu scorul general de 68:55.

Henny Reistad este principala marcatoare a formației daneze și a competiției, cu 116 goluri, în timp ce Elizabeth Omoregie are 84 de reușite pentru CSM.

Cred cu adevărat în echipă, pentru că un spirit bun de grup poate face diferența pentru noi. Știm că întâlnim Team Esbjerg, care este o echipă foarte bună, cu unele dintre cele mai bune jucătoare din lume. Dar noi ne dorim cu adevărat să mergem mai departe, toată lumea din București își dorește acest lucru de mulți ani, iar acum cred că este momentul să reușim Bojana Popovic

Gloria Bistrița - Brest 35-36

min.60 - Uluitor! Bistrița ratează șansa de a smulge un egal la ultima fază, după o aruncare din propria jumătate, care a lovit bara porții goale a lui Brest. (35-36).

- Uluitor! Bistrița ratează șansa de a smulge un egal la ultima fază, după o aruncare din propria jumătate, care a lovit bara porții goale a lui Brest. (35-36). min.58 - Brest se distanțează decisiv (33-36)

- Brest se distanțează decisiv (33-36) min.51 - Bazaliu este lovită puternic în zona feței, iar jocul a fost oprit aproximativ două minute.

- Bazaliu este lovită puternic în zona feței, iar jocul a fost oprit aproximativ două minute. min.50 - Diferență minimă la intrarea în ultimele 10 minute de joc ( 30-31 )

- Diferență minimă la intrarea în ultimele 10 minute de joc ( ) min.47 - Brest se distanțează din nou la două goluri ( 27-29 )

- Brest se distanțează din nou la două goluri ( ) min.45 - Bistrița revine de la -5 și restabilește egalitatea (26-26 )

- Bistrița revine de la -5 și restabilește egalitatea ) min.41 - Seraficeanu înscrie de la 7 metri și strânge scorul ( 23-24 )

- Seraficeanu înscrie de la 7 metri și strânge scorul ( ) min.38 - Bistrița marchează două goluri consecutive și revine pe tabelă ( 22-24 )

- Bistrița marchează două goluri consecutive și revine pe tabelă ( ) min.37 - Jocul a fost oprit timp de câteva minute după ce De Arruda a fost lovită de o minge în față.

- Jocul a fost oprit timp de câteva minute după ce De Arruda a fost lovită de o minge în față. min.36 - Bistrița are șansa să revină pe tabelă, dar Andre are un reflex spectaculos ( 20-24 )

- Bistrița are șansa să revină pe tabelă, dar Andre are un reflex spectaculos ( ) min.33 - Brest se distanțează la patru goluri (18-22)

- Brest se distanțează la patru goluri (18-22) min.31 - Start în repriza secundă. Oaspeții marchează la primul atac ( 17-20 )

- Start în repriza secundă. Oaspeții marchează la primul atac ( ) min.30 - Brest intră la vestiare cu un avantaj de două goluri ( 17-19 )

- Brest intră la vestiare cu un avantaj de două goluri ( ) min 21 - Dublă superioritate pentru gazde, iar formația din România restabilește egalitatea ( 14-14 )

- Dublă superioritate pentru gazde, iar formația din România restabilește egalitatea ( ) min.20 - Bistrița aleargă după egalare ( 12-14 )

- Bistrița aleargă după egalare ( ) min.18 - Carlos Viver cere time-out după ce Brest s-a distanțat la două goluri ( 11-13 )

- Carlos Viver cere time-out după ce Brest s-a distanțat la două goluri ( ) min.17 - Formația din Franța preia pentru prima dată conducerea ( 11-12 )

- Formația din Franța preia pentru prima dată conducerea ( ) min.16 - Ostase ratează, iar pe contraatac Brest înscrie și egalează situația pe tabelă ( 11-11 )

- Ostase ratează, iar pe contraatac Brest înscrie și egalează situația pe tabelă ( ) min.14 - Nusser aruncă din propria jumătate și înscrie cu poarta goală ( 10-8 )

- Nusser aruncă din propria jumătate și înscrie cu poarta goală ( ) min.13 - Bistrița profită de superioritatea numerică și înscrie prin Ostase ( 9-8 )

- Bistrița profită de superioritatea numerică și înscrie prin Ostase ( ) min.13 - De Arruda intervine spectaculos și nu o lasă pe Brest să preia pentru prima dată conducerea în acest meci.

- De Arruda intervine spectaculos și nu o lasă pe Brest să preia pentru prima dată conducerea în acest meci. min.10 - Brest beneficiază de o aruncare de la 7 metri, după o ținere a lui Gutierrez în semicerc. Jucătoarea din Spania vede și prima eliminare de două minute. Oaspeții restabilesc egalitatea (7-7 )

- Brest beneficiază de o aruncare de la 7 metri, după o ținere a lui Gutierrez în semicerc. Jucătoarea din Spania vede și prima eliminare de două minute. Oaspeții restabilesc egalitatea ) min. 9 - Delgado face spectacol și marchează încă un gol, dar replica formației din Franța vine instant (7-6)

- Delgado face spectacol și marchează încă un gol, dar replica formației din Franța vine instant min. 8 - Brest punctează în urma unei aruncări de la 7 metri (6-5)

- Brest punctează în urma unei aruncări de la 7 metri min. 7 - Bistrița menține diferența de două goluri ( 6-4 )

- Bistrița menține diferența de două goluri ( ) min.6 - Ostase marchează și ea primul său gol al meciului (5-3 )

- Ostase marchează și ea primul său gol al meciului ) min.4 - Bistrița reușește să se distanțeze pentru prima dată la două goluri diferență, după o nouă reușită semnată de Delgado. Anterior, Brest ratase o aruncare de la 7 metri ( 4-2 )

- Bistrița reușește să se distanțeze pentru prima dată la două goluri diferență, după o nouă reușită semnată de Delgado. Anterior, Brest ratase o aruncare de la 7 metri ( ) min.1 - Meciul începe cu Bistrița în atac. Delgado deschide scorul. La faza imediat următoare De Arruda, reușește o paradă cu piciorul (1-0)

Pentru Gloria Bistrița, duelul cu Brest marchează o premieră importantă. Echipa din România dispută primul său sfert de finală în Liga Campionilor, fiind la al doilea sezon în competiție.

De partea cealaltă, Brest este pentru a patra oară în această fază a competiției, iar în 2021 a mers până în finală.

Formația franceză a ajuns direct în sferturi după ce a terminat pe primul loc în grupa B, cu 22 de puncte obținute din 11 victorii, și are în prezent cel mai eficient atac din competiție, cu 476 de goluri marcate în 14 meciuri, o medie de 34 pe partidă.

104 goluri a marcat Danila So Delgado în actuala ediție a competiției, fiind principala marcatoare a Gloriei Bistrița și a doua cea mai bună marcatoare din Liga Campionilor. La Brest, Anna Vyakhireva a marcat de 93 de ori.

Antrenorul Gloriei Bistrița, Carlos Viver, a vorbit despre posibilitatea ca echipa să obțină un rezultat istoric.

„Dubla este foarte dificilă, dar suntem în sferturile Ligii Campionilor și nu cred că suntem sub presiune. Cred că avem șansa de a face istorie, chiar dacă știm că va fi foarte greu, avem multe de câștigat și puțin de pierdut.

Este o echipă foarte echilibrată pe toate posturile, dar cred că șansele noastre vor depinde mult de posibilitatea de a face un meci bun în prima manșă, la Bistrița, și a calificarea deschisă pentru returul de la Brest”, a spus Carlos Viver, conform ehfcl.eurohandball.com.

