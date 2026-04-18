În lacrimi la conferință VIDEO.   Gasperini a cedat înainte de meciul cu Atalanta: a început să plângă și a ieșit imediat din sală

Gian Piero Gasperini (68 de ani), antrenorul celor de la AS Roma, a izbucnit în lacrimi când vorbit despre perioada petrecută la Atalanta.

Starea emoțională a lui Gasperini a venit în contextul tensiunilor interne din cadrul clubului.

Claudio Ranieri, consilier în conducerea clubului AS Roma, a declarat în urmă cu o săptămână că Gian Piero Gasperini nu a fost prima opțiune a clubului în vară și a explicat de ce antrenorul nu a primit toți jucătorii pe care și-i dorea.

Gasperini, în lacrimi înainte de meciul cu Atalanta: „Am fost surprins de tonul lui Ranieri”

Gasperini a comentat, în conferința de presă dinaintea meciului cu Atalanta, declarațiile recente ale lui Claudio Ranieri, pe care le consideră surprinzătoare.

„A existat acest interviu (n.r. - al lui Ranieri) de vinerea trecută, care a creat toată această situație în această săptămână. Pentru mine a fost cu adevărat o surpriză incredibilă, pentru că nu a existat niciodată un ton diferit între mine și Ranieri, fie în conferințele pe care le făceam poate cu alte persoane, fie în relația dintre noi doi.

Deci, a fost ceva cu adevărat neașteptat. Și spun că, în atâtea luni, nu am avut niciodată această senzație, acest ton din partea lui.

Din acel moment m-am preocupat doar, în primul rând, să nu răspund, în al doilea rând să încerc, chiar dacă involuntar sunt implicat, să nu creez niciun fel de prejudiciu, niciun fel de dificultate echipei, în principal, din respect pentru public.

Mi-aș dori cu adevărat să vorbim despre asta. Aș fi vrut să încerc să împiedic toate acestea, dar mi-a fost imposibil. Acum însă nu există scuze, echipa trebuie să se gândească la ziua de mâine”, a spus Gasperini, potrivit gazzetta.it.

Schimbul de replici dintre cei doi a pornit de la nemulțumirile antrenorului legate de alcătuirea lotului și de campania de transferuri. Gasperini a lăsat să se înțeleagă că și-ar fi dorit variante mai bune pentru atac.

În vară am avut pe listă 5-6 antrenori, trei apoi nu au venit, iar la final a decis clubul. L-am ales pentru ceea ce a făcut la Atalanta cu tinerii. Amândoi am ales jucătorii, nu a existat niciun jucător pe care el să nu-l fi aprobat. Dacă vreau să continui, voi continua. Dacă mi se cere, voi pleca. Nu stau aici să garantez pentru nimeni. Iubesc Roma, sunt gata să mă dau la o parte și din funcția de consilier, așa cum am făcut-o și ca antrenor Claudio Ranieri, conform Corriere dello Sport

La Roma s-a discutat despre mai multe transferuri, însă nu toate s-au concretizat așa cum își dorea clubul.

Ranieri a afirmat că negocierile pentru Sancho au durat mult, iar alți jucători nu au fost aduși pentru că nu au fost pe placul antrenorului.

„Este logic că am pierdut ocazii importante. Unii jucători nu erau pe placul antrenorului și nu i-am luat. Și, din cauza fair-play-ului financiar, am adus mulți jucători sub formă de împrumut: unii sunt de nivelul Romei, precum Wesley și Malen, alții poate nu sunt la acel nivel. Asta e, nu s-au adaptat sau s-au accidentat: îi schimbăm.

Ne așteptam la ceea ce se întâmplă acum: am adus tineri, iar când spun «am adus» mă refer la faptul că eu și Gasperini am ales jucătorii. Nu a existat niciun jucător venit fără aprobarea lui Gasperini. Ziolkowski, Ghilardi, Venturino, chiar și Zaragoza, printr-o conjunctură de piață, dar la cererea lui”, a mai spus Ranieri.

Gian Piero Gasperini: „Poate că să lucrezi cu mine atâția ani nu este chiar atât de groaznic”

Amintirile legate de cei nouă ani petrecuți la Bergamo și de relația cu fostul președinte Antonio Percassi l-au emoționat vizibil.

„Am venit la Roma pentru că am văzut pentru mine o posibilitate extraordinară și, repet, sunt mulțumit de alegerea pe care am făcut-o. Cu siguranță a fost o poveste lungă, nouă ani.

Am stat opt ani la Genoa și nouă ani la Atalanta, ceea ce înseamnă că poate nu sunt chiar o persoană atât de rea. Poate că a lucra cu mine atâția ani nu este chiar atât de groaznic, sigur că în nouă ani se mai întâmplă uneori să apară puncte de vedere diferite, însă mereu în limite normale.

Probabil că se întâmplă și între un soț și o soție. Când stai împreună mulți ani, pot apărea 3, 4, 5 incidente. Și câte dintre cele pozitive putem să scoatem în față? 50? 150? S-ar putea scoate în evidență sute”, a mai spus Gasperini.

9 ani a stat Gian Piero Gasperini pe banca Atalantei, în perioada 1 iulie 2016 - 1 iunie 2025, perioadă care a culminat cu obținerea trofeului Europa League în sezonul 2023-2024

Antrenorul celor de la AS Roma a subliniat că succesul din perioada petrecută la Atalanta s-a bazat pe unitate și pe o relație solidă între conducere și stafful tehnic.

„Ce îi lipsește Romei față de marile echipe? La Roma există de toate, mai ales în echipă și chiar și în mediul exterior. La Bergamo am putut face performanță pentru că mediul era compact, iar munca echipei a fost extraordinară. Să obții profit în fiecare an era extraordinar.

Ne luptam de la egal la egal cu marile echipe din Italia și din Europa și, între timp, Atalanta devenea foarte bogată. Clubul a lucrat în armonie cu antrenorul, până la un moment dat, parțial pentru că se schimbase proprietatea, parțial pentru că tatăl, de care eu eram foarte legat, nu mai era printre noi”.

În timp ce vorbea despre acea etapă a carierei sale, Gasperini s-a oprit brusc, vizibil afectat, apoi s-a ridicat și a părăsit conferința de presă, a părăsit sala și a trântit ușa.

𝐆𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚😢



Il tecnico lascia la conferenza stampa in lacrime ricordando gli anni alla guida della Dea#sportitalia #roma #gasperini #atalanta — Sportitalia (@tvdellosport) April 17, 2026

AS Roma se află pe locul 6 în Serie A, cu 57 de puncte, după 32 de meciuri. Partida cu Atalanta va avea loc astăzi, de la ora 21:45, în etapa #33.

