Scudetto bate la ușă Când poate deveni Cristi Chivu campion matematic cu Inter » Toate calculele + cifrele unui atac impresionant

Publicat: 18.04.2026, ora 11:22
  • Inter Milano s-a apropiat și mai mult de titlu, la primul sezon cu Cristi Chivu pe bancă, după 3-0 cu Cagliari pe teren propriu.

„Nerazzurrii” mai au 5 meciuri de disputat, în timp ce rivalele din spate mai au 6 partide în calendar, iar sărbătoarea pentru „Scudetto” ar putea începe devreme la Milano.

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

În prezent, Inter se află la 12 puncte deasupra campioanei Napoli și la 15 peste rivala din oraș, AC Milan, cele două formații având un meci mai puțin disputat.

În caz de egalitate la finalul sezonului, primele două formații ar urma să mai joace un meci care va decide campioana în Serie A, astfel că Inter are nevoie de un punct în plus față de numărul maxim de puncte care mai pot fi acumulate de rivale, pentru a sărbători mai devreme.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

  • Inter să câștige în deplasarea de la Torino
  • Napoli să obțină cel mult două puncte în următoarele două meciuri, cu Lazio și Cremonese
  • AC Milan să nu câștige ambele meciuri, contra celor de la Verona și Juventus

Astfel, ar rămâne doar 12 puncte care mai pot fi obținute de contracandidate, iar Inter ar avea deja un avans de 13 puncte, care i-ar asigura titlul cu numărul 21.

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, de când victoria este răsplătită cu 3 puncte în clasament, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar putea întâlni câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

