Van Basten, situație șocantă! Motivul neașteptat pentru care legenda Olandei a ajuns la poliție
Marco van Basten a renunțat temporar în acest an la postul de analist TV la Ziggo Sport Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 11:57
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 12:22
  • Marco van Basten, cel mai mare atacant din istoria fotbalului olandez, fost selecționer, a cerut ajutorul poliției. 
  • În vârstă de 61 de ani, batavul e hărțuit de o femeie care susține că soția sa îl înșală. 
  • De ce s-a retras Van Basten temporar de la televiziune în ianuarie. 

Marco van Basten trece iar prin clipe dificile în viață. Situația este însă acum total diferită.

Simbolul fotbalului olandez, 61 de ani, cel mai mare atacant și fost selecționer al Țărilor de Jos, e urmărit de o femeie care o acuză pe nevasta lui, grav bolnavă.

Van Basten: „Această femeie afirmă că soția mea e posedată”

Hărțuit, a ajuns la poliție pentru a face plângere împotriva ei.

„Este o italiancă foarte tulburată care afirmă că soția mă înșală și că e posedată de diavol.

Se pare că și copiii mei sunt răi și au influență negativă asupra mea.

Această femeie susține că are contact cu Raiul și vrea să mă salveze de aceste forțe demonice”, a declarat el postului batav RTL.

Marco van Basten a mai fost văzut în ultimii ani la diferite concursuri de golf Foto: Imago

Ea l-a urmărit la Amsterdam și a răspândit în jurul casei sale poze în care pretindea că e soția lui Van Basten cu un alt bărbat.

„Este clar că nevasta mea nu seamănă deloc cu femeia din fotografie”, a mai spus el.

„E o persoană care are nevoie de tratament”.

Van Basten nu mai e analist. Alături de soție: „Ne așteaptă o perioadă grea”

Van Basten s-a retras în ianuarie, temporar, de la televiziunea Ziggo Sport pentru a fi alături de Liesbeth van Capelleveen.

Soția sa din 1993, Liesbeth suferă de o maladie incurabilă.

Liesbeth și Marco van Basten, la premiile FIFA din 2019 Foto: Imago

„Vreau să mă dedic total recuperării ei în lunile următoare. Va fi supusă unui tratament intensiv. Ne așteaptă o perioadă grea, dar suntem încrezători într-un rezultat pozitiv”, a declarat Van Basten atunci, potrivit cotidianului De Telegraaf.

Marco și Liesbeth au împreună trei copii, două fiice (Rebecca, Deborah) și un fiu (Alexander).

Van Basten, geniul cu două cariere încheiate prea devreme

Fotbalist extraordinar, antrenor bun, Van Basten a fost obligat să se oprească în ambele cariere.

Pe 26 mai 1993, a jucat ultimul meci al carierei, finala Ligii Campionilor pierdută de Milan în fața lui Marseille (0-1), la 28 de ani.

După multiple operații la tendonul lui Ahile și doi ani în care nu a evoluat deloc, s-a retras în august 1995.

Van Basten a fost campion european în 1988 cu naționala Olandei Foto: Imago

A devenit tehnician în 2004, direct ca selecționer al Țărilor de Jos, dar a renunțat un deceniu mai târziu, din cauza unor probleme cardiace și psihice.

A mai fost antrenor secund doi ani (2014-2016) înainte de a se dedica analizei fotbalului la televiziune.

20 de trofee
a cucerit Marco van Basten ca fotbalist: 7 la Ajax, 12 la Milan (inclusiv Cupa Campionilor în 1989 și 1990) și titlul continental cu naționala

