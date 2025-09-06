Nicolae Stanciu și Răzvan Marin și-au asumat rolul de lideri ai echipei naționale și l-au convins pe Mircea Lucescu că merită să poarte banderola de căpitan.

Cazul banderolei de căpitan al echipei naționale a României și-a consumat un nou episod la amicalul cu Canada (0-3), disputat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională.

Nicolae Stanciu și Răzvan Marin au fost căpitanii României în amicalul cu Canada

După controversa din iunie, de la meciul cu Cipru (2-0), când Nicolae Stanciu l-a luat la întrebări pe selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru că l-a desemnat căpitan pe Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano nu a mai primit această responsabilitate.

La duelul cu Canada, Stanciu (32 de ani) a purtat banderola până în minutul 61, când a fost înlocuit. Deși Rațiu se afla încă pe teren, mijlocașul intrat în Top 10 all-time cei mai selecționați tricolori i-a predat banderola lui Răzvan Marin (29 de ani), care a rămas căpitan până la final.

Astfel, cei doi veterani au restabilit ierarhia din vestiar: Stanciu rămâne căpitanul echipei naționale, iar în absența sa banderola îi revine lui Răzvan Marin.

Contextul din iunie: Stanciu a lipsit, Lucescu l-a pus căpitan pe Rațiu

Discuțiile au avut loc la meciul cu Cipru, câștigat cu 2-0, pe Arena Națională. Nicolae Stanciu, căpitanul consacrat al echipei, era suspendat și nu a făcut parte din lot.

În absența sa, Mircea Lucescu a luat decizia de a-i oferi banderola lui Andrei Rațiu, fundașul dreapta de la Rayo Vallecano.

Numirea lui Rațiu a surprins, mai ales că în lot se afla și Răzvan Marin, al doilea cel mai selecționat tricolor, dar și alți jucători cu ștate mai vechi la națională decât Rațiu.

Cum Răzvan Marin a fost doar rezervă cu Cipru, grupul și-ar fi așteptat ca Andrei Burcă să fie căpitanul. Dar Mircea Lucescu a fost de altă părere.

Reacția lui Nicolae Stanciu: „Mister, dar de ce ăsta?”

În presă s-a vorbit atunci despre nemulțumirea lui Răzvan Marin, dar selecționerul Mircea Lucescu a clarificat ulterior că cel care a ridicat semne de întrebare a fost chiar Stanciu. Răzvan Marin a fost rezervă neutilizată în jocul respectiv.

„Nu Răzvan! Nu el a fost, nu. El n-a zis nimic. Dar nu contează...

A fost căpitanul echipei, Stanciu! El nu juca. A venit el: «Mister, dar de ce ăsta?». Pentru că așa am decis eu! Consider că e cel mai reprezentativ jucător al acestei echipe.

Eu am nevoie de o figură internațională, care atrage atenția și care să fie un exemplu pentru ceilalți. Momentan, el este Rațiu”, a declarat Lucescu la momentul respectiv.

Mircea Lucescu, după meciul cu Cipru: „Nu e sigur că Stanciu va fi căpitanul echipei în continuare”

Întrebat dacă Nicolae Stanciu ar fi dorit ca banderola să îi revină lui Răzvan Marin, colegul său cel mai apropiat din vestiar, Mircea Lucescu a negat, dar a lăsat de înțeles că statutul actualului căpitan nu este unul garantat.

„Nu! Dar nu e sigur că Stanciu va fi căpitanul echipei în continuare. Trebuie să te gândești că, dacă l-am pus pe Stanciu și nu am stabilit și locul 2 sau 3, am încercat să schimb puțin.

Momentan, Stanciu e căpitan, e sufletul unei echipe crescute pe un entuziasm, dar pentru mine nu e de ajuns”, a explicat selecționerul.

Nicolae Stanciu și Răzvan Marin stau unul lângă altul în vestiarul naționalei (captură video FRF TV)

Stanciu, reacție de lider după înfrângerea cu Canada

Nicolae Stanciu și-a asumat rolul de lider și a ieșit în față după umilința cu Canada, 0-3.

„Cred că rezultatul este unul rușinos și vreau să ne cerem scuze suporterilor care au fost la meci și tuturor românilor, pentru modul în care ne-am prezentat astăzi.

E de 100 de ori mai greu să pierzi în tricoul echipei naționale decât în cel al echipei de club, dar fotbalul îți dă o a doua șansă și a noastră este peste trei zile, în Cipru, unde vom juca pe puncte și pentru a rămâne în cursa pentru calificare”, a declarat Stanciu.

România - Canada 0-3

Au marcat : David (11), Ahmed (22), Sigur (77)

: David (11), Ahmed (22), Sigur (77) ROMÂNIA : 12. Moldovan – 2. Rațiu (23. Sorescu, 85), 5. Ghiță, 15. Burcă (3. M. Popescu, 61), 11. Bancu (24. Chipciu, 61) – 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. (19. Tănase, 61) – 20. Man (22. Mitriță, 74), 7. Drăguș (17. Miculescu, 74), 14. Dobre. Selecționer : Mircea Lucescu

: 12. Moldovan – 2. Rațiu (23. Sorescu, 85), 5. Ghiță, 15. Burcă (3. M. Popescu, 61), 11. Bancu (24. Chipciu, 61) – 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. (19. Tănase, 61) – 20. Man (22. Mitriță, 74), 7. Drăguș (17. Miculescu, 74), 14. Dobre. : Mircea Lucescu Rezerve : 1. Târnovanu, 16. Sava – 4. Racovițan, 8. Șut, 13. Screciu, 21. Olaru, 25. Baiaram

: 1. Târnovanu, 16. Sava – 4. Racovițan, 8. Șut, 13. Screciu, 21. Olaru, 25. Baiaram CANADA : 16. Crépeau – 23. Sigur, 13. Cornelius, 15. De Fougerolles (5. Waterman, 82), 22. Laryea – 17. Buchanan (24. David, 78), 8. Koné (19. Saliba, 64), 7. Eustáquio, 11. Ahmed (21. Nelson, 64)- 20. David (10. Hoilett, , 12. Oluwaseyi (3. Bassong, 82). Selecționer : Jesse March

: 16. Crépeau – 23. Sigur, 13. Cornelius, 15. De Fougerolles (5. Waterman, 82), 22. Laryea – 17. Buchanan (24. David, 78), 8. Koné (19. Saliba, 64), 7. Eustáquio, 11. Ahmed (21. Nelson, 64)- 20. David (10. Hoilett, , 12. Oluwaseyi (3. Bassong, 82). : Jesse March Rezerve: 1. St. Clair, 18. Hibbert – 2. Marshall-Rutty, 4. Knight-Lebel, 6. Choinière, 9. Blair.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

