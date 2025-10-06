„Echipa este pur și simplu dispărută” Au jucat sezonul trecut în Liga 1 și acum nu mai există: „N-am mai văzut așa ceva!”

Emilian Hulubei (47 de ani), președintele AFAN, a vorbit despre situația celor de la Buzău.

FC Buzău a evoluat sezonul trecut în Superliga, însă a petrecut un singur an în elita fotbalului românesc.

După ce nu a mai primit susținere din partea primăriei, formația din Crâng nu s-a înscris nici în Liga 2, nici în Liga 3.

Emilian Hulubei: „ N-am mai auzit așa ceva”

Acum, președintele AFAN a dezvăluit că societatea nu a intrat nici în insolvență, nici în faliment.

„Ce este mai șocant acum este că societatea nu e în insolvență, nu e în faliment, este pur și simplu dispărută. Nu există nimeni tras la răspundere pentru ce s-a întâmplat acolo. N-am mai văzut așa ceva.

Cu tot cu datoriile la stat cred că datoriile sunt undeva la 2 milioane de euro” a declarat Emilian Hulubei pentru liga2.ro.

Potrivit sursei citate, jucătorii ar avea de recuperat mai multe salarii, dar FRF și LPF nu par a fi interesate de subiect.

Ilie Stan: „Este inadmisibil”

Ilie Stan a venit la Buzău pentru a salva echipa de la retrogradare, însă a plecat cu un gust amar. Antrenorul a vorbit și el despre haosul de la formația din Crâng.

„Este inadmisibil să ai la bugetul de salarii pentru o echipă 340.000 de euro pe lună și să nu fii în stare să o ții în SuperLigă!

(n.r. reporter – „Adică peste 4 milioane de euro pe an”) Da, păi, 4,7 milioane au dat Consiliul Județean și Consiliul Local, 1 milion de la Ligă și a mai dat încă 1 milion privatul.

Și tu lași trei luni de zile echipa neplătită și o și desființezi! Iar acum, prin spate, vrei să faci altă echipă! Nu mai facem performanță, facem fotbal juvenil, ca să mai scoatem niște bani…

Ce mi s-a întâmplat la Buzău a fost incredibil! M-am dus ca buzoian, acolo am început cariera mea de jucător, de la juniori până la a pleca spre Steaua București, m-am dus cu un entuziasm fantastic.

Și ce-am găsit… nu se poate la o echipă de liga întâi să fie atâtea probleme!

Dacă jucătorii erau plătiți la timp, dacă erau conducătorii corecți față de jucători, dacă era un management bun, la câți bani au fost acolo…” a declarat Ilie Stan pentru sursa citată.

