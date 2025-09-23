Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Europa League

Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul" partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani"

Alexandru Smeu
Publicat: 23.09.2025, ora 18:03
Actualizat: 23.09.2025, ora 18:05
  • Kristo Tohver (44 de ani) va conduce primul meci al campioanei FCSB în Europa League.
  • Go Ahead Eagles - FCSB are loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

UEFA a delegat o brigadă din Estonia pentru partida care se va disputa pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer (Țările de Jos).

Kristo Tohver va arbitra Go Ahead Eagles - FCSB

Kristo Tohver va fi ajutat la cele două tușe de Silver Koiv și Sander Saga, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Kevin Kaivoja, potrivit site-ului UEFA.

În camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod şi portughezul Tiago Martins.

„Centralul” din Estonia nu este străin de România. Pe 15 octombrie 2023 arbitra, pe Arena Națională, meciul din preliminariile EURO 2024, România - Andorra 4-0.

În urmă cu 14 ani arbitra meciul Cehia - România 1-1 din cadrul Campionatului European U17, iar în 2015 a condus partida FC Minsk - Viitorul Constanța 2-2, în preliminariile UEFA Youth League.

Kristo Tohver s-a înrolat în armată după invazia rușilor în Ucraina

În anul 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina, Kristo Tohver s-a înrolat, voluntar, în armata Estoniei, timp de aproape un an.

„Faptul că am evitat să țin o armă în mână timp de 40 de ani a devenit motivul pentru care m-am alăturat anul trecut Ligii de Apărare a Estoniei, din cauza invaziei rusești în Ucraina.

Acum perioada de începător s-a terminat și mă așteaptă studii suplimentare! Slava Ukraini!”, scria acesta într-o postare de pe Instagram, în februarie 2023.

Estonia are o graniță de 294 kilometri cu Rusia.

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

