Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Adrian Șut
Europa League



alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 17:01
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 17:41
  • Adrian Șut (26 de ani) și Valentin Crețu nu au făcut deplasarea pentru meciul dintre FCSB și Go Ahead Eagles din Europa League.
  • Go Ahead Eagles - FCSB va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Șut s-a accidentat în meciul României cu Cipru, scor 2-2.

Mircea Lucescu l-a trimis pe teren în locul lui Răzvan Marin în minutul 80. La scurt timp, acesta a suferit o accidentare la glezna dreaptă, după un duel cu Kastanos.

Șut a ieșit de pe teren după 5 minute jucate în meciul dintre România și Cipru, scor 2-2. Acesta nu are probleme la ligamente, dar există un fragment de os care s-a desprins.

Adrian Șut și Valentin Crețu nu vor fi prezenți la meciul Go Ahead Eagles - FCSB

Campioana României nu are vești bune. Adrian Șut, titularul incontestabil al echipei antrenate de Elias Charalambous, nu poate face deplasarea în Olanda.

Mijlocașul român nu și-a revenit complet după accidentarea suferită la națională. Durerile au persistat, iar Charalambous nu se va putea baza pe serviciile sale. Despre subiect a scris și fanatik.ro.

Nici experimentatul Valentin Crețu nu face parte din lotul campioanei la debutul în Europa League, fundașul lateral fiind lăsat acasă. Acesta s-a accidentat recent în timpul unui antrenament.

După meciul pierdut cu Botoșani vineri, scor 1-3, Gigi Becali a declarat că va folosi echipa a doua în meciul cu Go Ahead Eagles.

Cum ar putea arăta FCSB:

  • Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec
Piciorul lui Adrian Șut. Foto: orangesport.ro Piciorul lui Adrian Șut. Foto: orangesport.ro
Piciorul lui Adrian Șut. Foto: orangesport.ro

Și Risto Radunovic este accidentat, dar, cu toate acestea, muntenegreanul va fi în lot.

Mihai Stoica, detalii despre accidentarea lui Șut: „S-a desprins un fragment de os”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Mihai Stoica a dezvăluit rezultatele RMN-ului efectuat de Adrian Șut.

„Am primit acum diagnosticul lui Șut, nu-i bine... Vestea bună este că ligamentele nu sunt afectate, dar există un fragment de os care s-a desprins.

Sunt variante pentru a-l înlocui, dar nu avem jucător de profilul lui Șut. Toți ceilalți sunt de cu totul și cu totul alt profil, dar măcar vestea bună este că Lixandru e bine”, a declarat Mihai Stoica.

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

europa league fcsb Adrian Șut go ahead eagles






