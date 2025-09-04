Adversara FCSB se întărește Go Ahead Eagles, transfer din Anglia » L-au înscris pe lista UEFA în ultimele momente
Kenzo Goudmijn FOTO: IMAGO/Montaj GOLAZO.ro
Europa League

Adversara FCSB se întărește Go Ahead Eagles, transfer din Anglia » L-au înscris pe lista UEFA în ultimele momente

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 17:12
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 19:28
  • Go Ahead Eagles, adversara celor de la FCSB din Europa League, l-a transferat pe Kenzo Goudmijn (23 de ani), mijlocaș care a evoluat în Anglia în sezonul trecut.
  • Go Ahead Eagles - FCSB se joacă pe 25 septembrie. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la 19:45.

Goudmijn ajunge la formația olandeză sub formă de împrumut de la Derby County, echipă din liga secundă a Angliei.

„Vine, filmează și trimite la UEFA” Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon
Citește și
„Vine, filmează și trimite la UEFA” Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon
Citește mai mult
„Vine, filmează și trimite la UEFA” Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon

Go Ahead Eagles se întărește înainte de duelul cu FCSB

Formația olandeză l-a împrumutat pe Goudmijn de la Derby County pentru un sezon, reușind pe ultima sută de metri să îl treacă pe lista UEFA.

În sezonul trecut, Goudmijn a evoluat în 48 de meciuri pentru Derby, reușind să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive.

Mijlocașul a fost crescut în academia celor de la AZ Alkmaar, iar de-a lungul carierei a mai jucat la Sparta Rotterdam și Excelsior, ambele din Olanda.

1,5 milioane de euro
este cota lui Kenzo Goudmijn, conform Transfermarkt

Kenzo Goudmijn, după transferul la Go Ahead Eagles: „Am jucat în competiții cu intensitate mare”

Imediat după oficializarea mutării, mijlocașul a oferit o scurtă declarație pentru site-ul clubului.

„Am jucat multe meciuri la toate cluburile mele anterioare, inclusiv în competiții cu intensitate mai mare, cum ar fi cu AZ în Europa League și cu Derby în Championship. Asta m-a făcut mai puternic, nu doar în joc, ci și fizic.

Când mi-am dat seama că aceasta era cea mai bună mutare pentru mine, a fost destul de clar că vreau să joc pentru Go Ahead Eagles în acest sezon.

Mă aștept să mă distrez pe acest stadion fantastic și vreau să ajut echipa să aibă un sezon grozav”, a declarat mijlocașul, pentru site-ul clubului.

Sunt un mijlocaș căruia îi place să ia inițiativa și să încerce să aducă ceva în plus la momentul potrivit. Kenzo Goudmijn, mijlocaș Go Ahead Eagles

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu
Nationala
16:17
„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu
Citește mai mult
„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu
Tratament special pentru U-BT Cluj Campioana en-titre, acceptată direct în play-off-ul Ligii Naționale, fără să joace
Baschet
16:07
Tratament special pentru U-BT Cluj Campioana en-titre, acceptată direct în play-off-ul Ligii Naționale, fără să joace
Citește mai mult
Tratament special pentru U-BT Cluj Campioana en-titre, acceptată direct în play-off-ul Ligii Naționale, fără să joace

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
transfer europa league fcsb go ahead eagles kenzo goudmijn
Știrile zilei din sport
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Campionate
13:04
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Citește mai mult
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Citește mai mult
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Nationala
10:11
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește mai mult
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
18:53
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Top stiri din sport
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Box
12:57
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Citește mai mult
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Diverse
10:35
Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Citește mai mult
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
09:28
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
10:00
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 16 rapid 12 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
05.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share