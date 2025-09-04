Adversara FCSB se întărește Go Ahead Eagles, transfer din Anglia » L-au înscris pe lista UEFA în ultimele momente

Go Ahead Eagles, adversara celor de la FCSB din Europa League, l-a transferat pe Kenzo Goudmijn (23 de ani), mijlocaș care a evoluat în Anglia în sezonul trecut.

Go Ahead Eagles - FCSB se joacă pe 25 septembrie. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la 19:45.

Goudmijn ajunge la formația olandeză sub formă de împrumut de la Derby County, echipă din liga secundă a Angliei.

Go Ahead Eagles se întărește înainte de duelul cu FCSB

Formația olandeză l-a împrumutat pe Goudmijn de la Derby County pentru un sezon, reușind pe ultima sută de metri să îl treacă pe lista UEFA.

În sezonul trecut, Goudmijn a evoluat în 48 de meciuri pentru Derby, reușind să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive.

Mijlocașul a fost crescut în academia celor de la AZ Alkmaar, iar de-a lungul carierei a mai jucat la Sparta Rotterdam și Excelsior, ambele din Olanda.

1,5 milioane de euro este cota lui Kenzo Goudmijn, conform Transfermarkt

Kenzo Goudmijn, după transferul la Go Ahead Eagles: „Am jucat în competiții cu intensitate mare”

Imediat după oficializarea mutării, mijlocașul a oferit o scurtă declarație pentru site-ul clubului.

„Am jucat multe meciuri la toate cluburile mele anterioare, inclusiv în competiții cu intensitate mai mare, cum ar fi cu AZ în Europa League și cu Derby în Championship. Asta m-a făcut mai puternic, nu doar în joc, ci și fizic.

Când mi-am dat seama că aceasta era cea mai bună mutare pentru mine, a fost destul de clar că vreau să joc pentru Go Ahead Eagles în acest sezon.

Mă aștept să mă distrez pe acest stadion fantastic și vreau să ajut echipa să aibă un sezon grozav”, a declarat mijlocașul, pentru site-ul clubului.

Sunt un mijlocaș căruia îi place să ia inițiativa și să încerce să aducă ceva în plus la momentul potrivit. Kenzo Goudmijn, mijlocaș Go Ahead Eagles

𝐆𝐞𝐝𝐮𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐚𝐤... 😉 pic.twitter.com/xmRtqRZExe — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) September 4, 2025

