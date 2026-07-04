Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”

Florentin Petre (50 de ani), fostul antrenor secund al lui Dinamo, a explicat ce le-a lipsit „câinilor” pentru a se putea lupta la titlu în sezonul trecut din Liga 1.

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Sub comanda lui Zeljko Kopic, Dinamo a încheiat pe locul 5 în play-off în stagiunea precedentă, la 8 puncte distanță de primul loc, și a ratat calificarea în cupele europene, după ce a fost învinsă de FCSB la baraj.

VIDEO. Florentin Petre: „Putea să ne batem și la campionat”

Întrebat despre transferurile realizate în această vară de echipa antrenată de Nuno Campos, Florentin Petre a explicat că Dinamo s-ar fi putut lupta pentru campionat dacă avea câțiva jucători mult mai valoroși în lot.

„Nu pot să vorbesc despre ce se întâmplă acum la Dinamo, pentru că nu știu nimic. Am văzut că au făcut transferuri, dar nu știu niciun jucător din cei care au venit.

Știu doar ce-am avut. Am avut jucători de calitate, jucători buni. Eu spun că dacă mai aveam 3 sau 4 jucători cu un nivel mult mai ridicat, să putea să ne batem și la campionat.

Ținând cont și de momentele grele prin care am trecut, mă refer la deciziile de arbitraj, fel și fel de puncte pe care le-am pierdut, eu cred că s-a făcut treaba bună”, a declarat Florentin Petre.

După doi ani de muncă grea, și cu niște performanțe foarte bune din punctul meu de vedere, ținând cont de ce a traversat clubul, eu zic că s-a făcut o treabă extraordinară. Acum așteptăm și noi să vedem ce se va întâmpla la nivelul următor. Florentin Petre, fost antrenor secund la Dinamo

Tehnicianul a vorbit și despre plecările lui Eddy Gnahore și Kennedy Boateng de la Dinamo, doi dintre cei mai buni jucători ai „câinilor” în sezonul trecut.

„Cu siguranță se vor simți, pentru că sunt doi dintre cei mai buni jucători din Liga 1.

Nu mai zic de Boateng. Boateng a fost și este, până în momentul de față, cel mai bun fundaș central din România”.

Florentin Petre a decis să o părăsească pe Dinamo la finalul sezonului, imediat după plecarea lui Zeljko Kopic, chiar dacă își prelungise contractul până în 2028.

Jucători care au plecat definitiv de la Dinamo vara aceasta:

Valentin Țicu

Georgi Milanov

Eddy Gnahore

Kennedy Boateng

Valentin Dumitrache

Jordan Ikoko

Costin Amzăr

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro

Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract

Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract

Ianis Doană, de la Steaua București

Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut

Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract

Oliver Hintsa, de la Sogndal

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