„Antrenorul cu cel mai urât caracter”  Fostul atacant de la FCSB, mărturii din perioada petrecută la București: „Becali nu are nicio treabă cu fotbalul”
Gregory Tade FOTO: Sport Pictures
„Antrenorul cu cel mai urât caracter” Fostul atacant de la FCSB, mărturii din perioada petrecută la București: „Becali nu are nicio treabă cu fotbalul”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 12:21
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 12:22
  • Fostul fotbalist francez Gregory Tade (39 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în fotbalul românesc.

Fostul atacant a evoluat în Liga 1 între 2013 și 2016, pentru CFR și FCSB. La doi ani distanță, a revenit în România, la Dinamo, însă nu a apucat să joace pentru „câini”.

Gregory Tade, despre perioada de la FCSB: „Reghecampf m-a distrus”

Tade a lucrat la FCSB cu Mirel Rădoi și Laurențiu Reghecampf. Primul i-a lăsat o impresie bună, însă amintirile sale nu sunt la fel de plăcute cu cel de-al doilea.

„La FCSB, Mirel Rădoi era la prima lui experiență ca antrenor principal. Am început bine, dar apoi Gigi (n.r. Becali) a început să vorbească mult, să se bage peste tot și a făcut lucrurile complicate pentru echipă.

Au apărut probleme cu unii jucători, nu ne-am calificat în Europa și totul s-a dus la vale. Ca om, Mirel e foarte bun, foarte respectuos. Știam că va ajunge un antrenor mare.

7 goluri
în 37 de meciuri a reușit Tade la FCSB

Cu Reghecampf… tactic e unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Antrenamentele lui erau excelente, mi-au plăcut foarte mult. Dar ca om, nu mi-a plăcut deloc.

Eu cred că avea un caracter foarte urât, foarte slab. Cred că cel mai urât caracter pe care l-am găsit la un tehnician”, a declarat Gregory Tade, pentru sport.ro.

Reghecampf m-a distrus. Pentru că eu eram, din punctul meu de vedere și al altora, cel mai bun atacant din lot atunci. Dar, chiar și asa, în față îl prefera pe Marica, pe Bawab, apoi l-a pus vârf pe Chipciu doar pentru că Gigi spunea că eu nu trebuie să joc. Gregory Tade, fost atacant la FCSB

Gregory Tade, critici la adresa lui Gigi Becali: „N-are nicio treabă cu fotbalul”

Atacantul intrat în dizgrațiile patronului de la FCSB în sezonul 2015/2016 a vorbit despre practicile finanțatorului și nu l-a menajat, criticându-l dur pentru modul în care conduce echipa.

„Mereu le spun oamenilor: poate e un bun om de afaceri, nu comentez, dar în fotbal nu se pricepe. La fotbal nu are nici o treabă! Dacă ești patron și vrei să faci tu echipa, atunci nu mai pune antrenor, fii tu antrenor. Dar nu ai curaj, pentru că știi că nu ești bun.

Nu poți să îi spui antrenorului: «joacă ăla, joacă celălalt», fără să vezi cum se antrenează jucătorii. Ai director sportiv? Lasă-l să-și facă treaba. La Steaua (n.r. FCSB), singura problemă era Gigi. Din cauza lui am plecat.

Când Gigi mi-a spus vara că nu mă mai vrea, i-am zis: «am contract, pot să rămân și oricum, cu salariul meu, la un moment dat o să fii nevoit să mă folosești». El a zis că tot nu voi juca. Atunci am decis să plec și așa am ajuns în Qatar”.

Tade, despre experiențele la CFR Cluj și Dinamo: „Cel mai bine m-am simțit la CFR”

Dacă la formația clujeană s-a adaptat și a reușit să înscrie 21 de goluri în 50 de meciuri, la Dinamo lucrurile au stat cu totul altfel pentru Tade.

„Cel mai bine m-am simțit la CFR Cluj. Primul sezon a fost greu, nu era stabilitate. Am venit cu Mircea Rednic, dar a plecat după cinci meciuri. A venit Grigoraș, nu mă știa, a preferat alt atacant, Batin, pentru că mai lucrase cu el.

Nu mi-a dat multe șanse. Abia după câteva antrenamente a văzut că sunt bun și când a început să mă bage, să marchez, a fost dat afară.

Apoi a fost un antrenor din Ungaria… i-am uitat numele (n.r. Vasile Miriuță). La început a fost greu, clubul nu prea mă dorea. Relația cu el s-a îmbunătățit pe parcurs, iar în al doilea sezon a fost cel mai bine”, a mai spus Tade.

Îmi amintesc că m-a sunat fiica lui Mircea Rednic. Prin ea a venit discuția cu Dinamo. Nu a mers. Ne-am despărțit în termeni buni, dar financiar nu a fost ok. Aveam niște dureri groaznice de genunchi, nu puteam juca în condițiile alea. Gregory Tade

