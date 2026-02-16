Băluță e precaut După victoria cu FCSB, mijlocașul Craiovei avertizează: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba” +41 foto
Tudor Băluță
Superliga

Băluță e precaut După victoria cu FCSB, mijlocașul Craiovei avertizează: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 10:10
  • U Craiova - FCSB 1-0Tudor Băluță (26 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de duminică, din Bănie.

Mijlocașul oltenilor a refuzat să comenteze controversele din ultimele etape ale Ligii 1 și rămâne focusat pe obiectivele echipei și pe munca pe care o are de făcut.

Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Citește și
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Citește mai mult
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”

U Craiova - FCSB 1-0. Tudor Băluță: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba”

„Trei puncte, un meci greu, o victorie muncită. Ne odhinim și săptămâna viitoare ne continuăm treaba.

Cum am mai spus, nu mă interesează (n.r. - scandalurile legate de arbitraj). Și, da, clar că anumite rezultate influențează poziții în clasament și toate cele, însă noi suntem extrem de focusați pe ce avem noi de făcut, în primul rând.

Degeaba se întâmplă toate rezultatele bune din lume, cele bune pentru noi, dacă noi nu ne facem treaba noastră.

De aceea, primordiale pentru noi sunt meciurile noastre, munca noastră, felul în care pregătim partidele, felul în care ne prezentăm la meci. Și în seara asta (n.r. - duminică) cred că am făcut-o bine și de aceea am și obținut cele trei puncte. 

La al doilea meci (n.r. - după cel din Cupă) am avut o idee mai bună referitor la ce să ne așteptăm. Însă au fost cumva două meciuri diferite. În seara asta, cred că a fost un pic mai dificil, deși am făcut egal joi, aș zice că a fost mai dificil astăzi.

Două echipe care au încercat să practice un fotbal bun, să câștige meciul, două echipe bune. Cred că a fost un meci plăcut, un meci cu ocazii de ambele părți. N-a fost așa care pe care, însă ne bucurăm că noi am reușit să câștigăm”, a declarat Tudor Băluță, după meci.

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (41 imagini)

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+41 Foto
labels.photo-gallery

Tudor Băluță, despre lupta la titlu: „Nu trag eu astfel de concluzii”

Întrebat dacă vede o luptă în trei la titlu, între Craiova, Dinamo și Rapid, așa cum s-a vehiculat în ultima vreme, Băluță a transmis:

„Nu. Nu trag eu astfel de concluzii. Pentru noi, cel mai important lucru care vine acum e meciul de săptămâna viitoare.

Cum am zis, luăm fiecare meci în parte, ne vedem de ce avem noi de făcut și sperăm la fiecare partidă să obținem maximul, adică cele trei puncte”.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

Citește și

Dan Udrea Iepurele și bomba dezamorsată
Opinii
07:43
Dan Udrea Iepurele și bomba dezamorsată
Citește mai mult
Dan Udrea Iepurele și bomba dezamorsată
„EI SUNT FORȚA ECHIPEI” Vali Crețu, sincer după 0-1 cu U Craiova: „Tănase ne-a lipsit! El și Olaru sunt cei mai importanți”
Superliga
00:03
„EI SUNT FORȚA ECHIPEI” Vali Crețu, sincer după 0-1 cu U Craiova: „Tănase ne-a lipsit! El și Olaru sunt cei mai importanți”
Citește mai mult
„EI SUNT FORȚA ECHIPEI” Vali Crețu, sincer după 0-1 cu U Craiova: „Tănase ne-a lipsit! El și Olaru sunt cei mai importanți”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Universitatea Craiova liga 1 fcsb tudor baluta
Știrile zilei din sport
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
10:39
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Jocurile Olimpice
13:59
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Citește mai mult
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
11:54
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Jocurile Olimpice
14:45
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Citește mai mult
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:26
Drama lui Iuliu Hajnal Medicii i-au amputat piciorul drept legendarului fotbalist
Drama lui Iuliu Hajnal Medicii i-au amputat piciorul drept legendarului fotbalist
16:40
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata
16:52
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
16:09
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului, reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Top stiri din sport
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Stranieri
14:24
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Citește mai mult
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Diverse
10:00
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Citește mai mult
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Opinii
14:14
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Nationala
12:27
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Citește mai mult
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 28 rapid 15 Universitatea Craiova 65 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share