Băluță e precaut După victoria cu FCSB, mijlocașul Craiovei avertizează: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba”

U Craiova - FCSB 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de duminică, din Bănie.

Mijlocașul oltenilor a refuzat să comenteze controversele din ultimele etape ale Ligii 1 și rămâne focusat pe obiectivele echipei și pe munca pe care o are de făcut.

U Craiova - FCSB 1-0 . Tudor Băluță: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba”

„Trei puncte, un meci greu, o victorie muncită. Ne odhinim și săptămâna viitoare ne continuăm treaba.

Cum am mai spus, nu mă interesează (n.r. - scandalurile legate de arbitraj). Și, da, clar că anumite rezultate influențează poziții în clasament și toate cele, însă noi suntem extrem de focusați pe ce avem noi de făcut, în primul rând.

Degeaba se întâmplă toate rezultatele bune din lume, cele bune pentru noi, dacă noi nu ne facem treaba noastră.

De aceea, primordiale pentru noi sunt meciurile noastre, munca noastră, felul în care pregătim partidele, felul în care ne prezentăm la meci. Și în seara asta (n.r. - duminică) cred că am făcut-o bine și de aceea am și obținut cele trei puncte.

La al doilea meci (n.r. - după cel din Cupă) am avut o idee mai bună referitor la ce să ne așteptăm. Însă au fost cumva două meciuri diferite. În seara asta, cred că a fost un pic mai dificil, deși am făcut egal joi, aș zice că a fost mai dificil astăzi.

Două echipe care au încercat să practice un fotbal bun, să câștige meciul, două echipe bune. Cred că a fost un meci plăcut, un meci cu ocazii de ambele părți. N-a fost așa care pe care, însă ne bucurăm că noi am reușit să câștigăm”, a declarat Tudor Băluță, după meci.

Tudor Băluță, despre lupta la titlu: „Nu trag eu astfel de concluzii”

Întrebat dacă vede o luptă în trei la titlu, între Craiova, Dinamo și Rapid, așa cum s-a vehiculat în ultima vreme, Băluță a transmis:

„Nu. Nu trag eu astfel de concluzii. Pentru noi, cel mai important lucru care vine acum e meciul de săptămâna viitoare.

Cum am zis, luăm fiecare meci în parte, ne vedem de ce avem noi de făcut și sperăm la fiecare partidă să obținem maximul, adică cele trei puncte”.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport