Italia negociază cu Guardiola! Maldini și Leonardo încearcă să dea lovitura! S-au întâlnit cu Pep pentru a-l convinge să preia Squadra Azzurra

Paolo Maldini, noul director tehnic al naționalei Italiei, încearcă să-l convingă pe Pep Guardiola să accepte postul de selecționer al Squadrei Azzurra!

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Fotbalul italian visează la una dintre cele mai spectaculoase mutări din istoria echipei naționale.

Maldini și Leonardo, oamenii care-l pot convinge pe Guardiola

Potrivit publicațiilor Marca și Gazzetta dello Sport, Federația Italiană de Fotbal (FIGC) analizează posibilitatea de a-l convinge pe Pep Guardiola să preia conducerea tehnică a primei reprezentative, într-un moment în care întregul proiect al naționalei este reconstruit din temelii.

Paolo Maldini a revenit în cadrul Federației, iar alături de Leonardo are misiunea de a readuce gloria Italiei.

Deși scenariul este considerat extrem de complicat, numele antrenorului catalan a devenit principalul subiect de dezbatere în presa italiană, care vorbește despre o adevărată „operațiune Guardiola”.

Catalanul are o relație specială cu fotbalul italian încă din perioada în care a evoluat la Brescia și AS Roma, vorbește limba italiană și păstrează legături apropiate cu mai multe personalități din Serie A, inclusiv cu Paolo Maldini.

De altfel, Maldini și Leonardo s-ar fi întâlnit deja cu Guardiola și ar fi discutat despre preluarea naționalei Italiei, informează Sky Sports. Negocierile ar fi avut loc la Barcelona, weekendul trecut

Guardiola vrea să fie selecționer

Un element care alimentează optimismul italienilor este faptul că Guardiola a declarat în repetate rânduri că, după experiențele de la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, și-ar dori într-o zi să conducă o echipă națională.

După încheierea ciclului său la Manchester City, tehnicianul spaniol nu a preluat imediat un alt club, iar presa italiană consideră că acesta ar putea fi momentul ideal pentru o schimbare radicală în cariera sa.

Pentru Guardiola, provocarea unei echipe naționale reprezintă unul dintre puținele obiective importante pe care nu le-a bifat încă.

Principalul obstacol în calea fericirii Italiei: banii

Entuziasmul este însă temperat de realitatea financiară.

FIGC nu poate concura cu salariile pe care Guardiola le-a avut în ultimii ani în Premier League.

Conducerea Federației este conștientă că un astfel de acord ar necesita un efort economic fără precedent, eventual prin atragerea unor sponsori importanți, într-un model asemănător celui utilizat în trecut pentru finanțarea contractului lui Antonio Conte.

Președintele Federației, Giovanni Malago, a admis că există diferențe între dorințe și posibilitățile reale ale instituției, insistând că decizia finală va ține cont atât de aspectele sportive, cât și de cele financiare.

Conte, Mancini și Pirlo rămân variante pentru Italia

Chiar dacă Guardiola este visul conducerii, presa italiană subliniază că lista candidaților este mai largă.

Antonio Conte și Roberto Mancini, doi foști selecționeri ai Italiei, continuă să fie luați în calcul, în timp ce Andrea Pirlo a apărut în ultimele zile ca o soluție-surpriză, susținută de relația excelentă pe care o are cu Paolo Maldini.

Din punct de vedere financiar, Pirlo ar reprezenta varianta cea mai accesibilă, în timp ce Guardiola rămâne, de departe, cea mai spectaculoasă.

Guardiola este considerat unul dintre cei mai influenți antrenori din istorie, după succesele obținute la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, iar instalarea sa pe banca Squadrei Azzurra ar reprezenta o schimbare de paradigmă pentru fotbalul italian.

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