Ce nebunie în Buenos Aires! FOTO&VIDEO: În ciuda eșecului din finala Mondialului, argentinienii au umplut străzile într-un gest de recunoștință pentru națională

Deși Argentina a pierdut cu 0-1 în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026, mii de suporteri au ieșit în stradă în Buenos Aires pentru a le mulțumi jucătorilor pentru parcursul impresionant.

Punctul central a fost, ca de fiecare dată la marile momente din istoria fotbalului argentinian, Obeliscul din capitala Argentinei.

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Încă din orele premergătoare finalei, sute de fani s-au adunat în centrul capitalei, îmbrăcați în tricourile alb-albastre și purtând steaguri, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii.

Speranța unui nou titlu mondial i-a ținut în stradă, iar după fluierul final, în locul unei retrageri tăcute, mulțimea a ales să rămână pentru a-și exprima recunoștința față de echipa națională, scrie clarin.com.

Cântecele dedicate selecționatei pregătite de Lionel Scaloni au continuat și după încheierea partidei, iar în mai multe momente cerul de deasupra Obeliscului a fost luminat de artificii aprinse spontan de suporteri.

Atmosfera a fost una încărcată de emoție, în care dezamăgirea provocată de rezultat s-a împletit cu mândria și recunoștința pentru performanța unei echipe care a disputat o nouă finală mondială.

Buenos Aires in high spirits after the FIFA World Cup Final



(Via @AldoLema_uy) pic.twitter.com/2j8ZRsNUwF — FOX Sports (@FOXSports) July 20, 2026

Imaginile surprinse în centrul capitalei Buenos Aires au arătat o mare de steaguri, fumigene și suporteri care au refuzat să lase înfrângerea să umbrească legătura dintre echipă și public, semn că rezultatul final nu schimbă aprecierea pentru efortul și parcursul naționalei.

Es increíble!! #Obelisco hasta el culo !

La gente agradece a nuestra selección Argentina 🇦🇷

Que país en el mundo Festeja una derrota pero agradece a su selección?

Ninguno ‼️

Esto es pasión al fútbol ! #GraciasMessi pic.twitter.com/M2peOKxlkf — La Matancera AntiK 1 (@martinezmerce18) July 19, 2026

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