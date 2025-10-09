Sfătuit să plece de la City Fostul coleg al lui Guardiola i-a recomandat antrenorului să caute „un nou proiect”
Pep Guardiola (Foto: IMAGO)
Campionate

Sfătuit să plece de la City Fostul coleg al lui Guardiola i-a recomandat antrenorului să caute „un nou proiect”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 15:03
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 15:03
  • Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a primit recomandarea de a se retrage temporar de la conducerea echipei și de a căuta un „nou proiect”.
  • Sfatul a venit de la Carles Planchart (59 de ani), fostul analist de performanță al spaniolului, care crede că tehnicianul are nevoie de o pauză.

Cei doi au lucrat împreună la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, iar Planchart îl cunoaște pe Guardiola de 18 ani. Planchart a mai lucrat cu Frank Rijkaard și Tito Vilanova

Kovacs, delegat la un meci de foc Arbitrul român va oficia partida pentru care autoritățile au luat măsuri speciale
Citește și
Kovacs, delegat la un meci de foc Arbitrul român va oficia partida pentru care autoritățile au luat măsuri speciale
Citește mai mult
Kovacs, delegat la un meci de foc Arbitrul român va oficia partida pentru care autoritățile au luat măsuri speciale

Guardiola, sfătuit să caute „un nou proiect”

„Este o decizie personală pe care va trebui să o ia. Cred că un proiect ar trebui să dureze cinci sau șase ani, nu mai mult.

Nu pentru el, ci pentru toată lumea. Trebuie să te regenerezi.

Ca prieten, i-aș recomanda să caute un nou proiect, pentru că mai are multe de oferit”, a declarat Planchart, conform dailymail.co.uk.

Apoi, fostul coleg al lui Guardiola a explicat de ce crede că Pep încă n-a părăsit-o pe City, cu care are contract până în 2027.

Ăsta e motivul pentru care a rămas atât de mulți ani la City: ne-au tratat ca pe familie, ne-au lăsat să lucrăm ca acasă. Nu a simțit asta la Barca sau Bayern Carles Planchart

Planchart s-a despărțit de Manchester City pe 30 iunie 2025, după 3.286 de zile petrecute alături de „cetățeni” și l-a caracterizat pe Guardiola:

„Este un fanatic al fotbalului. Viața lui se desfășoară pe teren, pe iarbă. Este un geniu, un creator.

Cea mai mare putere a lui este modul în care inventează fotbalul. Lucrul greu în această viață este să creezi, restul suntem doar imitatori. El este numărul unu la asta”, a mai spus fostul analist.

Carles Planchart: „Când intri într-o dinamică proastă e greu”

Sezonul trecut a fost mai dificil pentru Guardiola, după patru titluri consecutive în Premier League, Manchester City a încheiat pe locul trei, clasare sub standardele obișnuite.

„Uneori îți lipsește energia, iar când intri într-o dinamică proastă, este greu. În fotbal, trebuie să fii mereu la 100%. Am avut accidentări, oameni aflați la finalul carierei.

A existat o scădere a performanței, chiar și în rândul staff-ului. Lipsa de energie ne-a obligat să luptăm doar ca să ne calificăm în Champions League, și a fost un succes.

De asemenea, am pierdut finala Cupei, a fost o pedeapsă pentru un sezon slab”, a mai spus spaniolul.

543 de meciuri
a adunat Pep Guardiola pe banca lui Manchester City, echipă alături de care a cucerit Liga Campionilor (2022-2023), șase titluri în Premier League, două FA Cup, trei Supercupe ale Angliei și patru Cupe ale Ligii

Carles Planchart: „Lucrezi într-un club care joacă la trei zile un meci, așa că nu ai timp”

Carles Planchart a vorbit și despre rolul pe care l-a jucat la Manchester City:

„Practica asta are două componente principale: analiza echipei proprii și a adversarului. Și sunt două sarcini complet diferite.

Lucrezi într-un club care joacă la trei zile un meci, așa că nu ai timp să corectezi toate greșelile lor pe teren.

Trebuie să folosești alte metode pentru a comunica corecțiile, care nu pot fi transmise în timpul meciului”, a mai spus fostul analist spaniol.

Dacă ai la dispoziție o săptămână întreagă de antrenamente, atunci poți planifica o serie de exerciții pentru a corecta erorile. Adesea, metoda cea mai eficientă este să le arăți imagini vizuale, pentru că ideea se transmite rapid Carles Planchart

Citește și

Moldovan a rămas fără antrenor Veljko Paunovic, dat afară de Real Oviedo
Campionate
13:03
Moldovan a rămas fără antrenor Veljko Paunovic, dat afară de Real Oviedo
Citește mai mult
Moldovan a rămas fără antrenor Veljko Paunovic, dat afară de Real Oviedo
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Manchester City Premier League pep guardiola carles planchart
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share