Sfătuit să plece de la City Fostul coleg al lui Guardiola i-a recomandat antrenorului să caute „un nou proiect”

Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a primit recomandarea de a se retrage temporar de la conducerea echipei și de a căuta un „nou proiect”.

Sfatul a venit de la Carles Planchart (59 de ani), fostul analist de performanță al spaniolului, care crede că tehnicianul are nevoie de o pauză.

Cei doi au lucrat împreună la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, iar Planchart îl cunoaște pe Guardiola de 18 ani. Planchart a mai lucrat cu Frank Rijkaard și Tito Vilanova

Guardiola, sfătuit să caute „un nou proiect”

„Este o decizie personală pe care va trebui să o ia. Cred că un proiect ar trebui să dureze cinci sau șase ani, nu mai mult.

Nu pentru el, ci pentru toată lumea. Trebuie să te regenerezi.

Ca prieten, i-aș recomanda să caute un nou proiect, pentru că mai are multe de oferit”, a declarat Planchart, conform dailymail.co.uk.

Apoi, fostul coleg al lui Guardiola a explicat de ce crede că Pep încă n-a părăsit-o pe City, cu care are contract până în 2027.

Ăsta e motivul pentru care a rămas atât de mulți ani la City: ne-au tratat ca pe familie, ne-au lăsat să lucrăm ca acasă. Nu a simțit asta la Barca sau Bayern Carles Planchart

Planchart s-a despărțit de Manchester City pe 30 iunie 2025, după 3.286 de zile petrecute alături de „cetățeni” și l-a caracterizat pe Guardiola:

„Este un fanatic al fotbalului. Viața lui se desfășoară pe teren, pe iarbă. Este un geniu, un creator.

Cea mai mare putere a lui este modul în care inventează fotbalul. Lucrul greu în această viață este să creezi , restul suntem doar imitatori. El este numărul unu la asta”, a mai spus fostul analist.

Carles Planchart: „Când intri într-o dinamică proastă e greu”

Sezonul trecut a fost mai dificil pentru Guardiola, după patru titluri consecutive în Premier League, Manchester City a încheiat pe locul trei, clasare sub standardele obișnuite.

„Uneori îți lipsește energia, iar când intri într-o dinamică proastă, este greu. În fotbal, trebuie să fii mereu la 100%. Am avut accidentări, oameni aflați la finalul carierei.

A existat o scădere a performanței, chiar și în rândul staff-ului. Lipsa de energie ne-a obligat să luptăm doar ca să ne calificăm în Champions League, și a fost un succes.

De asemenea, am pierdut finala Cupei, a fost o pedeapsă pentru un sezon slab”, a mai spus spaniolul.

543 de meciuri a adunat Pep Guardiola pe banca lui Manchester City, echipă alături de care a cucerit Liga Campionilor (2022-2023), șase titluri în Premier League, două FA Cup, trei Supercupe ale Angliei și patru Cupe ale Ligii

Carles Planchart: „Lucrezi într-un club care joacă la trei zile un meci, așa că nu ai timp”

Carles Planchart a vorbit și despre rolul pe care l-a jucat la Manchester City:

„Practica asta are două componente principale: analiza echipei proprii și a adversarului. Și sunt două sarcini complet diferite.

Lucrezi într-un club care joacă la trei zile un meci, așa că nu ai timp să corectezi toate greșelile lor pe teren.

Trebuie să folosești alte metode pentru a comunica corecțiile, care nu pot fi transmise în timpul meciului”, a mai spus fostul analist spaniol.

Dacă ai la dispoziție o săptămână întreagă de antrenamente, atunci poți planifica o serie de exerciții pentru a corecta erorile. Adesea, metoda cea mai eficientă este să le arăți imagini vizuale, pentru că ideea se transmite rapid Carles Planchart

