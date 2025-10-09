Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră

Irina Begu (35 de ani, #121 WTA) a decis să facă o schimbare în cariera sa, după ce a câștigat turneul WTA Iași 250.

Sportiva a făcut un anunț neașteptat. Cum și-a motivat decizia, în rândurile de mai jos.

În ultimul meci jucat, din luna iulie, Begu a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann (28 de ani, locul #102 WTA), scor 6-0, 7-5. Partida a durat o oră și 34 de minute.

Irina Begu, anunț neașteptat: „Sunt pregătită să vă împărtășesc noutățile”

„După ce am avut timp să mă gândesc, simt că sunt pregătită să vă împărtășesc noutățile.

Anul acesta m-am confruntat cu câteva probleme de sănătate și cu lipsa de energie și am realizat că trebuie să-mi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine.

De aceea, după turneul de la Iași, am decis să iau o pauză de la tenis, fără să stabilesc un termen limită. Nu este un «adio», ci doar o pauză pentru a mă concentra pe sănătatea și starea mea de bine.

Sunt foarte recunoscătoare lui Victor Crivoi (n.r. - antrenor) și Nicolescu Lucian (n.r. - preparator fizic) pentru toți acești ani împreună, pentru sprijinul, efortul depus și amintirile frumoase create. Vă mulțumesc că ați înțeles această decizie și vă doresc mult succes în proiectele voastre viitoare!

Și vouă, tuturor, vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat de-a lungul acestei călătorii. Înseamnă mai mult decât pot exprima în cuvinte”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

Cea mai bună clasare WTA a sportivei, care a început tenisul la trei ani, a fost locul 22.

Begu a obținut în cariera sa șase titluri WTA la simplu: Iași (2025), Palermo (2022), București (2017), Florianopolis (2016), Seoul (2015) și Tashkent (2012).

Finalele pierdute de Irina Begu: Cleveland (2021), Moscova (2014), Marbella (2011), Budapesta (2011).

Cele mai bune rezultate obținute de Irina Begu la turneele de Grand Slam au fost calificările în „optimi” la Australian Open (2015) și Roland Garros (2016 și 2022).

8,75 milioane de dolari a câștigat Irina Begu de-a lungul carierei în tenis, potrivit wtatennis.com

