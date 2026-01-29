Guardiola, salvat de Mourinho Manchester City, puls mărit în finalul partidei Benfica - Real Madrid:  „De ce te duci acolo?!” +14 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Guardiola, salvat de Mourinho Manchester City, puls mărit în finalul partidei Benfica - Real Madrid: „De ce te duci acolo?!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 16:44
  • Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, i-a mulțumit lui Jose Mourinho (63 de ani) pentru victoria obținută de Benfica în fața lui Real Madrid, scor 4-2.
  • Tehnicianul spaniol a dezvăluit că „cetățenii” au trăit intens finalul partidei din Portugalia. În cazul în care Real ar fi egalat, City ar fi ratat top 8.

Deși Mbappe a deschis scorul în minutul 30, Benfica a revenit incredibil și a marcat trei goluri consecutive prin Schjelderup (36, 54) și Pavlidis (45+5, penalty).

Mbappe a bifat „dubla” în minutul 58, ducând scorul la 2-3, dar Benfica nu a renunțat și a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor la ultima fază a meciului. Erou a fost portarul Trubin.

Pep Guardiola: „O strategie bună din partea lui Jose”

Manchester City ar fi putut rata calificarea directă în optimile Ligii, dacă Real Madrid nu ar fi pierdut cu Benfica.

Întrebat dacă îi mulțumește lui Mourinho pentru rezultatul care l-a ajutat, Guardiola a precizat: „Da, desigur”.

Spaniolul a povestit cum au trăit cei de la City ultimele minute ale partidei de pe Da Luz.

„Păi, eram toți acolo. Nu știam că Benfica avea nevoie de încă un gol pentru a se califica.

De aceea, când portarul a urcat în careul lor la 3-2, am spus «De ce te duci? Rămâi în poartă!», pentru că Madridul putea egala și după aceea am fi fost eliminați (n.r. ar fi trebuit să joace în play-off).

Dar a fost o strategie bună din partea lui Jose (n.r. - Mourinho), nu? Să înscrie al patrulea gol”.

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO Captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO Captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
+14 Foto
labels.photo-gallery

În ultima etapă din grupa principală din Liga Campionilor, Manchester City a câștigat duelul cu Galatasaray cu scorul de 2-0, grație golurilor reușite de Haaland ('11) și Cherki ('29). A prins locul 8, ultimul care duce direct în optimi.

Benfica a produs surpriza și a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 4-2. Grație acelui succes, portughezii au urcat pe locul 24, datorită golaverajului, și s-au calificat în play-off. A terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.

Scenariul incredibil în care Manchester City ar fi putut rata calificarea directă

În momentul când Anatoliy Trubin, portarul Benficăi, a urcat în careul advers la ultima fază a meciului, la scorul de 3-2, Pep Guardiola și cei de la City au fost cu adevărat îngrijorați.

Dacă Trubin nu ar fi marcat, iar Real Madrid ar fi plecat pe contraatac și ar fi înscris, meciul s-ar fi terminat la egalitate, scor 3-3. Iar „cetățenii” ar fi încheiat grupa principală din Liga Campionilor pe locul 9.

„Galacticii” ar fi avut același număr de puncte cu Manchester City (16 puncte), însă golaverajul ar fi făcut diferența pentru calificarea directă în optimi. Real Madrid ar fi avut +11, în timp ce City a terminat cu +6.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

LocEchipaGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal23-4 (+19)24
2Bayern22-8 (+14)21
3Liverpool20-8 (+12)18
4Tottenham17-7 (+10)17
5Barcelona22-14 (+8)16
6Chelsea17-10 (+7)16
7Sporting17-11 (+6)16
8Manchester City15-9 (+6)16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Real Madrid21-12 (+9)15
10Inter Milano15-7 (+8)15
11PSG21-11 (+10)14
12Newcastle17-7 (+10)14
13Juventus14-10 (+4)13
14Atletico Madrid17-15 (+2)13
15Atalanta10-10 (0)13
16Leverkusen13-14 (-1)12
17Dortmund19-17 (+2)11
18Olympiacos10-14 (-4)11
19Club Brugge15-17 (-2)10
20Galatasaray9-11 (-2)10
21Monaco8-14 (-6)10
22Qarabag13-21 (+8)10
23Bodo/Glimt14-15 (-1)9
24Benfica10-12(-2)9
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille11-14 (-3)9
26Pafos8-11 (-3)9
27Royale Union SG8-17 (-9)9
28PSV16-16 (0)8
29Bilbao9-14 (-5)8
30Napoli9-15 (-6)8
31Copenhaga12-21 (-9)8
32Ajax8-21 (-13)6
33Frankfurt10-21 (-11)4
34Slavia Praga5-19 (-14)3
35Villarreal5-18 (-13)1
36.Kairat7-22 (-15)1

