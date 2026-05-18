Un nou mural dedicat lui Andy Robertson, 32 de ani, care va părăsi Liverpool la finalul sezonului, a apărut în oraș.

Microbiștii s-au amuzat însă, când au văzut că pictura nu seamănă deloc cu fundașul stânga al „cormoranilor”:

„Sigur o să fie ironizat în grupul de WhatsApp”, „Așa ar arăta dacă Robertson și Pulisic ar avea un copil”, „I se spune muralul Andy Robertson pentru că l-a pictat el? Că de semănat, nu seamănă deloc!”, „Grozavă operă de artă, dar nu arată deloc a Robertson”, „E un alt Robertson sigur, nu fotbalistul”.

„Born in Glasgow, Made in Liverpool” scrie alături de imaginea de pe zidul construcției care se află în zona stadionului Anfield.

O altă pictură, realizată drept omagiu pentru Diogo Jota, jucătorul lui Liverpool decedat anul trecut într-un accident rutier, a fost finalizată luna trecută, la 500 de metri de Anfield.

Robbo: “I nicknamed him Diogo MacJota. We Often Joked he was Irish. So genuine, just normal and real.”#LFC 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿2️⃣6️⃣ pic.twitter.com/re31omboDw — Paul🥷 (@l4pablo) May 2, 2026

La partida cu Bretford, de duminică, Robertson își va lua la revedere de la fanii lui Liverpool.

El e dorit la Tottenham și la Celtic, dar încă nu a comunicat unde va evolua din sezonul viitor. Există interes și din partea unor echipe ca Napoli, Juventus sau Atletico Madrid.

Până se va decide, va merge la Mondial cu naționala Scoției, al cărei căpitan este.

