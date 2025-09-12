Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile +16 foto
Marți, 16 septembrie, se va decide soarta lui Mircea Lucescu la echipa națională.
Nationala

Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile

Viorel Tudorache
Publicat: 12.09.2025, ora 09:14
  • Marți, 16 septembrie, se va decide soarta lui Mircea Lucescu la echipa națională.
  • În acest context, GOLAZO.ro analizează modul în care Federația condusă de Răzvan Burleanu a gestionat precedentele contracte ale foștilor selecționeri.

Egalul din Cipru (2-2), consemnat marți, 9 septembrie, a compromis definitiv șansele tricolorilor de calificare directă la CM 2026 și a tulburat serios apele la echipa națională a României.

S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Întâlnire decisivă între Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu

Contestat puternic, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) s-a arătat dispus să demisioneze și să-i lase locul lui Gheorghe Hagi (60 de ani).

„Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte. Dacă poate să vină Hagi, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte”, a precizat Mircea Lucescu, foarte afectat după ce România a condus cu 2-0 și a fost egalată de Cipru.

La întoarcerea în țară, Mircea Lucescu a fost băgat în ședință de Răzvan Burleanu (41 de ani). Președintele FRF și-a amânat o deplasare externă pentru a se întâlni cu selecționerul la Casa Fotbalui, joi, 11 septembrie, și a discuta termeni rezilieri.

Deocamdată, nu s-a decis nimic oficial. Părțile și-au mai acordat un răgaz de câteva zile, urmând ca marți, 16 septembrie, Lucescu și Burleanu să se întâlnească din nou. Atunci este așteptată o decizie clară în privința viitorului lui „Il Luce” pe banca naționalei.

Mircea Lucescu are contract până în 2026 și obiectiv calificarea la CM

Mircea Lucescu a semnat la 6 august 2024 un contract valabil doi ani, obiectivul fiind calificarea la Cupa Mondială organizată în 2026 de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

„Nu va fi uşor, cel care riscă sunt eu, dar am încrederea că se poate face. Eu risc şi îmi dau seama că risc foarte tare. Dar fotbalul românesc cred eu că merită acest risc.

Pentru că eu nu am nevoie nici de bani, nici de carieră... pe mine m-au împins să vin momentele acelea trăite la echipa naţională ca jucător şi ca antrenor.

Şi aş vrea ca acele momente să se întoarcă”, declara Mircea Lucescu la prezentarea oficială, conștient că a preluat o națională stoarsă la maximum de Edi Iordănescu.

Dacă este vreo posibilitate de înlocuire a mea, mă dau la o parte. Dacă poate să vină Gică Hagi, cu cea mai mare plăcere. Dacă Hagi are această ambiție și această dorință, m-aș da la o parte pentru el. Nu este niciun fel de problemă. Dacă eu sunt vinovat în toată asta... Mircea Lucescu, selecționer România, la Digi Sport

Lucescu așteaptă verdictul FRF, la fel ca Edi Iordănescu în 2022

Situația actuală seamănă izbitor cu cea din octombrie 2022, când România a retrogradat din al doilea eșalon al Ligii Națiunilor și nimeni nu credea că Edi Iordănescu poate califica naționala la EURO 2024.

Atunci, FRF l-a reconfirmat pe Edi în funcția de selecționer, iar acesta a dus România la turneul final din Germania și a pătruns până în optimi.

Ca și în cazul lui Iordănescu jr., Mircea Lucescu urmează să prezinte un raport detaliat asupra situației, cu explicații, soluții și perspective.

Diferența este că, spre deosebire de Edi Iordănescu, care a primit credit deși echipa nu arăta deloc bine la începutul mandatului, Lucescu a câștigat grupa din Liga Națiunilor și a asigurat barajul pentru Mondial.

Totuși, jocul și rezultatele din preliminariile CM 2026 îngrijorează, iar conducerea FRF așteaptă ca selecționerul să prezinte un plan clar pentru redresarea echipei și pregătirea parcursului spre CM 2026 pe ruta barajelor.

După ce, în primul său mandat, a fost demis imediat după o victorie clară, 4-0, împotriva Austriei, ironia sorții face ca, de această dată, Mircea Lucescu să riște să fie îndepărtat chiar înaintea unui nou meci cu Austria. România întâlnește Austria, pe 12 octombrie, pe Arena Națională.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Răzvan Burleanu nu a demis niciun selecționer aflat în obiectiv. Excepția Cosmin Contra

Privind înapoi, observăm că de la începutul mandatului lui Răzvan Burleanu, FRF nu a demis niciun selecționer atâta timp cât acesta se afla încă în obiectiv. Exact situația în care se află acum Mircea Lucescu.

Singura excepție de la această regulă este Cosmin Contra, care și-a dat demisia după ce România a ratat calificarea la EURO 2020 prin preliminarii și a încheiat campania cu un eșec dureros, 0-5 în fața Spaniei.

„Guriță” a renunțat deși echipa națională mai păstra șanse de calificare prin barajul Ligii Națiunilor. Șansă ratată însă de succesorul său, Mirel Rădoi.

Cum s-au produs despărțirile dintre FRF și selecționeri în mandatul lui Răzvan Burleanu

  • Victor Pițurcă - contract reziliat de comun acord pe 16 octombrie 2014, după 7 luni consumate din mandatul lui Răzvan Burleanu. Piți, care fusese readus la națională de Mircea Sandu. Chiar dacă nu era în grațiile lui Burleanu, tehnicianul a început preliminariile EURO 2016 și a lăsat România cu 10 puncte din 12 posibile pentru a pleca în Arabia Saudită, la Al Ittihad.
  • Anghel Iordănescu - numit în locul lui Pițurcă, Generalul a calificat România la EURO 2016. FRF nu i-a mai propus prelungirea contractului, după ce naționala a terminat pe ultimul loc în grupa de la turneul final: 1-2 cu Franța, 1-1 cu Elveția, 0-1 cu Albania.
  • Christoph Daum - rezilerea contractului s-a produs prin cu acordul părților, după ratarea calificării la CM 2018, înaintea ultimelor două meciuri din preliminarii.
  • Cosmin Contra - a demisionat după ce a ratat calificarea la EURO 2020 prin preliminarii.
  • Mirel Rădoi - FRF i-a oferit posibilitatea unei prelungiri, dar nu s-a ajuns la acord.
  • Edi Iordănescu - mandat încheiat la expirarea contractului (iulie 2024). FRF a dorit să continue colaborarea, dar antrenorul a refuzat oferta. A stat un an pe tușă, iar acum este la Legia Varșovia.

Mandatele celor șapte selecționeri din „era Răzvan Burleanu”

„Il Luce” este al șaptelea selecționer de când Răzvan Burleanu conduce FRF. Primul a fost Victor Pițurcă, al cărui contract Burleanu l-a preluat de la predecesorul său, Mircea Sandu.

Ulterior, pe banca tricolorilor s-au succedat Anghel Iordănescu, Christoph Daum, Cosmin Contra, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu.

SelecționerDurata mandatuluiMeciuriMedie puncte/ meci
Mircea Lucescu06.08.2024 – prezent (402 zile)122,08
Edward Iordănescu26.01.2022 – 22.07.2024 (908 zile)281,43
Mirel Rădoi26.11.2019 – 30.11.2021 (735 zile)201,40
Cosmin Contra22.09.2017 – 18.11.2019 (787 zile)241,88
Christoph Daum07.07.2016 – 14.09.2017 (434 zile)101,20
Anghel Iordănescu27.10.2014 – 30.06.2016 (612 zile)181,61
Victor Pițurcă05.03.2014 – 16.10.201461,83

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

echipa nationala a romaniei FRF mircea lucescu Selectionerul Romaniei razvan burleanu
