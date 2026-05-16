Surpriză în Ungaria  Echipa la care evoluează 4 fotbaliști români a câștigat titlul după 13 ani!
Gyor FOTO: IMAGO
Campionate

Surpriză în Ungaria Echipa la care evoluează 4 fotbaliști români a câștigat titlul după 13 ani!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 22:42
  • Gyor, echipă la care evoluează nu mai puțin de patru fotbaliști români, a câștigat campionatul Ungariei, în detrimentul lui Ferencvaros.
  • Paul Anton (35 de ani), Claudiu Bumba (32 de ani), Ștefan Vlădoiu (27 de ani) și Deian Boldor (31 de ani) sunt cei patru jucători români care au câștigat titlul în Ungaria.

Campionatul Ungariei și-a disputat sâmbătă ultima etapă, Gyor devenind campioană a țării după 13 ani.

Plecat din cușcă pe front Povestea eroului ucrainean care a renunțat la cariera sportivă pentru a-și apăra țara
Citește și
Plecat din cușcă pe front Povestea eroului ucrainean care a renunțat la cariera sportivă pentru a-și apăra țara
Citește mai mult
Plecat din cușcă pe front Povestea eroului ucrainean care a renunțat la cariera sportivă pentru a-și apăra țara

ETO Gyor este noua campioană a Ungariei

După un campionat de-a dreptul miraculos, Gyor a reușit să câștige titlul în Ungaria.

Gruparea românilor s-a impus în deplasare cu Kisvarda, scor 1-0 și și-a asigurat titlul, chiar dacă rivala Ferencvaros și-a câștigat și ea meciul, 3-0 cu Zalaegerszeg.

Distanța dintre Gyor și Ferencvaros este de doar un punct, dar aceasta a fost ultima etapă a campionatului.

Cei patru fotbaliști români de la Gyor au fost piese importante în echipa coordonată de Balasz Borbely în acest sezon:

  • Paul Anton: 22 de meciuri, 2 goluri, 8 pase de gol
  • Claudiu Bumba: 41 de meciuri, 4 goluri, 6 pase de gol
  • Deian Boldor: 19 meciuri, 2 goluri, un meci
  • Ștefan Vlădoiu: 28 de meciuri, 3 pase de gol

Titlul câștigat în acest sezon este al 5-lea din istoria clubului, ultimul fiind cucerit în urmă cu 13 ani, în sezonul 2012/2013.

11,43 milioane de euro
este valoarea lotului lui Gyor, conform Transfermarkt

Ce se întâmplă cu Paul Anton

Paul Anton, care ajunsese chiar căpitan de echipă la Gyor, nu a mai jucat din luna decembrie, nefiind nici măcar în lot la majoritatea partidelor din acest an.

Motivul pentru care mijlocașul nu a mai jucat este unul de ordin medical. Anton a suferit o pubalgie, iar în toată această perioadă acesta a încercat să rezolve problema.

Recent, Paul Anton anunța că și-a prelungit contractul cu Gyor.

„Sunt în perioada de recuperare, am avut ceva probleme în ultimele luni. Nu am mai evoluat din decembrie, dar acum sunt bine.

Voi reveni în noul sezon. Am semnat cu Gyor un nou contract, 1+1. Sunt fericit, mă simt excelent. Sperăm să terminăm sezonul bine, depindem de noi.

După cum știți, este destul de greu să-i dai de cap (n.r. - pubalgiei) Unii jucători au reușit să o controleze prin fizioterapie, așa cum am reușit și eu ceva timp, alții au avut intervenție chirurgicală.

Am fost nevoit și eu să apelez la asta, dar acum mi-am revenit”, a spus Paul Anton, potrivit digisport.ro.

Citește și

Dinamo - CFR Cluj 0-0 „Feroviarii” pleacă cu un punct din București și își asigură locul al treilea  
Superliga
22:59
Dinamo - CFR Cluj 0-0 „Feroviarii” pleacă cu un punct din București și își asigură locul al treilea
Citește mai mult
Dinamo - CFR Cluj 0-0 „Feroviarii” pleacă cu un punct din București și își asigură locul al treilea  
Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea Victoria cu Botoșani, ultimul meci pe banca celor de la Csikszereda: „Sunt epuizat”
Superliga
21:47
Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea Victoria cu Botoșani, ultimul meci pe banca celor de la Csikszereda: „Sunt epuizat”
Citește mai mult
Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea Victoria cu Botoșani, ultimul meci pe banca celor de la Csikszereda: „Sunt epuizat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
CAMPIOANA gyor ungaria paul anton stefan vladoiu deian boldor claudiu bumba
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share