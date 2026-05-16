Surpriză în Ungaria  Echipa la care evoluează 4 fotbaliști români a câștigat titlul după 13 ani!

Gyor, echipă la care evoluează nu mai puțin de patru fotbaliști români, a câștigat campionatul Ungariei, în detrimentul lui Ferencvaros.

Paul Anton (35 de ani), Claudiu Bumba (32 de ani), Ștefan Vlădoiu (27 de ani) și Deian Boldor (31 de ani) sunt cei patru jucători români care au câștigat titlul în Ungaria.

Campionatul Ungariei și-a disputat sâmbătă ultima etapă, Gyor devenind campioană a țării după 13 ani.

ETO Gyor este noua campioană a Ungariei

După un campionat de-a dreptul miraculos, Gyor a reușit să câștige titlul în Ungaria.

Gruparea românilor s-a impus în deplasare cu Kisvarda, scor 1-0 și și-a asigurat titlul, chiar dacă rivala Ferencvaros și-a câștigat și ea meciul, 3-0 cu Zalaegerszeg.

Distanța dintre Gyor și Ferencvaros este de doar un punct, dar aceasta a fost ultima etapă a campionatului.

Cei patru fotbaliști români de la Gyor au fost piese importante în echipa coordonată de Balasz Borbely în acest sezon:

Paul Anton: 22 de meciuri, 2 goluri, 8 pase de gol

22 de meciuri, 2 goluri, 8 pase de gol Claudiu Bumba: 41 de meciuri, 4 goluri, 6 pase de gol

41 de meciuri, 4 goluri, 6 pase de gol Deian Boldor: 19 meciuri, 2 goluri, un meci

19 meciuri, 2 goluri, un meci Ștefan Vlădoiu: 28 de meciuri, 3 pase de gol

Titlul câștigat în acest sezon este al 5-lea din istoria clubului, ultimul fiind cucerit în urmă cu 13 ani, în sezonul 2012/2013.

11,43 milioane de euro este valoarea lotului lui Gyor, conform Transfermarkt

Ce se întâmplă cu Paul Anton

Paul Anton, care ajunsese chiar căpitan de echipă la Gyor, nu a mai jucat din luna decembrie, nefiind nici măcar în lot la majoritatea partidelor din acest an.

Motivul pentru care mijlocașul nu a mai jucat este unul de ordin medical. Anton a suferit o pubalgie, iar în toată această perioadă acesta a încercat să rezolve problema.

Recent, Paul Anton anunța că și-a prelungit contractul cu Gyor.

„Sunt în perioada de recuperare, am avut ceva probleme în ultimele luni. Nu am mai evoluat din decembrie, dar acum sunt bine.

Voi reveni în noul sezon. Am semnat cu Gyor un nou contract, 1+1. Sunt fericit, mă simt excelent. Sperăm să terminăm sezonul bine, depindem de noi.

După cum știți, este destul de greu să-i dai de cap (n.r. - pubalgiei) Unii jucători au reușit să o controleze prin fizioterapie, așa cum am reușit și eu ceva timp, alții au avut intervenție chirurgicală.

Am fost nevoit și eu să apelez la asta, dar acum mi-am revenit”, a spus Paul Anton, potrivit digisport.ro.

