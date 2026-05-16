Dinamo - CFR Cluj 0-0 „Feroviarii” pleacă cu un punct din București și își asigură locul al treilea   +19 foto
Dinamo - CFR Cluj FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

Dinamo - CFR Cluj 0-0 „Feroviarii” pleacă cu un punct din București și își asigură locul al treilea

alt-text George Neagu , Ștefan Ogrezeanu , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 22:59
  • Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului Ligii 1.

Dinamo și CFR Cluj au încheiat la egalitate partida de pe „Arcul de Triumf”, meci foarte important pentru poziția a treia.

Odată cu acest rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul altreilea, fiind în acest moment la patru puncte distanță de gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat
Citește și
Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat
Citește mai mult
Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat

De cealaltă parte, Dinamo va juca barajul cu câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani pentru un loc în preliminariile Conference League.

„Câinii” au și probleme de lot, după ce în această seară, George Pușcaș a ieșit de pe teren accidentat în prima repriză, iar Cătălin Cîrjan a acuzat și el probleme.

În ultima etapă Dinamo va juca în deplasare, contra Universității Cluj, în timp ce echipa lui Daniel Pancu va primi vizita celor de la FC Argeș.

Dinamo - CFR Cluj 0-0

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim trei patru minute.

Min. 86 - Șfaiț este și el sancționat cu cartonaș galben.

Min. 80 - Zeljko Kopic l-a înlocuit pe Cristian Mihai cu Adrian Caragea.

Min. 70 - Alibek Aliev este înlocuit cu Meriton Korenica.

Min. 67 - După o deviere bună a lui Musi, Armstrong a șutat spre poartă, fără a-i pune probleme lui Popa.

Min. 62 - Cătălin Cîrjan, Alex Pop și Mattei Duțu părăsesc terenul, fiind înlocuiți de Milanov, Țicu și Tarbă.

Min. 55 - Alexandru Pop are și el probleme medicale în aceste momente.

Min. 50 - CFR Cluj va beneficia de o lovitură de colț, după ce Epassy a respins cu greu șutul lui Lorenzo Biliboc în corner. Același Biliboc va executa.

Min. 48 - Cătălin Cîrjan acuză probleme medicale în startul reprizei secunde. În prima parte, Dinamo l-a pierdut pe George Pușcaș, care a avut probleme la coapsă.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg
Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).JPG
+19 Foto
labels.photo-gallery

Pauză pe „Arcul de Triumf”!

Min. 43 - Christopher Braun este sancționat cu cartonaș galben după un fault asupra lui Armstrong.

Min. 39 - George Pușcaș este înlocuit de Alexandru Musi. Atacantul lui Dinamo a resimțit probleme la coapsă, iar staff-ul a luat decizia ca acesta să părăsească terenul.

George Pușcaș are probleme medicale FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro) George Pușcaș are probleme medicale FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
George Pușcaș are probleme medicale FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)

Min. 37 - Danny Armstrong a șutat puternic de la marginea careului, dar Mihai Popa a reușit să respingă cu greu balonul.

Min. 29 - Cordea trimite puternic, din partea dreaptă, puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 24 - Kennedy Boateng îi cere arbitrului să acorde penalty pentru henț, după ce Braun a ar fi atins mingea cu mâna. Centralul nu a acordat lovitură de la 11 metri, astfel că rămâne decizia inițială, corner.

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg
Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).JPG
+19 Foto
labels.photo-gallery

Min. 15 - Paradă foarte bună a lui Mihai Popa. George Pușcaș a trimis cu capul, puțin pe lângă poartă, de pe linia de șase metri. Este corner.

Min. 11 - Galeria lui Dinamo și-a făcut apariția pe stadion. Ultrașii „câinilor” au protestat din nou împotriva conducerii, după ce clubul a anunțat o nouă siglă. O bună parte a suporterilor au rămas în afara arenei.

Suporterii aflați în afara stadionului FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) Suporterii aflați în afara stadionului FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro)
Suporterii aflați în afara stadionului FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro)

Min. 6 - Joc de tatonare în primele minute. Ambele echipe încearcă să găsească punctele vulnerabile ale adversarului, fără a încerca atacuri perculoase.

Min. 1 - A început partida de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo - CFR Cluj, echipele de start

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop
  • Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic
  • Rezerve: Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Arena Mr. Bit Arcul de Triumf (Bucureşti - Bucureşti)

20:18 Selecționerul Gheorghe Hagi a fost controlat de forțele de ordine la intrarea în stadion

Gheorghe Hagi, controlat de Jandarmerie la intrarea în stadion FOTO. Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (4).jpeg
Gheorghe Hagi, controlat de Jandarmerie la intrarea în stadion FOTO. Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (4).jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Gheorghe Hagi, controlat de Jandarmerie la intrarea în stadion FOTO. Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (1).jpeg Gheorghe Hagi, controlat de Jandarmerie la intrarea în stadion FOTO. Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (2).jpeg Gheorghe Hagi, controlat de Jandarmerie la intrarea în stadion FOTO. Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (3).jpeg Gheorghe Hagi, controlat de Jandarmerie la intrarea în stadion FOTO. Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (4).jpeg
+4 Foto
labels.photo-gallery

20:16 Peluza „Cătălin-Hîldan” este din nou goală, ca urmare a protestului fanilor împotriva conducerii, după ce clubul a anunțat noua siglă

PCH, goală înaintea meciului cu CFR Cluj .jpeg
PCH, goală înaintea meciului cu CFR Cluj .jpeg

Galerie foto (3 imagini)

PCH, goală înaintea meciului cu CFR Cluj .jpeg PCH, goală înaintea meciului cu CFR Cluj .jpeg PCH, goală înaintea meciului cu CFR Cluj .jpeg
+3 Foto
labels.photo-gallery

19:33 Autocarul celor de la CFR Cluj a ajuns la stadion

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 63 de ori, de 21 de ori s-a impus Dinamo, de 29 de ori a câștigat CFR Cluj, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 12 aprilie 2026, CFR Cluj - Dinamo 1-1 (Sheriff Sinyan / Alexandru Pop).

Daniel Pancu, despre meciul cu Dinamo: „Ne așteaptă o perioadă groaznică dacă nu închidem mâine”

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida cu Dinamo de sâmbătă.

„Am câștigat finala care ne garanta locul 4. Acum suntem în fața unui joc în care avem posibilitatea a două rezultate din trei pentru a fi siguri de prezența în preliminariile Conference League sezonul următor.

Ne așteaptă un meci cu cea mai bună echipă din ultima lună. Dinamo joacă cel mai bun fotbal. Își creează foarte multe situații, ocazii, marcheză. A avut parte și de câteva evenimente nefericite. O echipă care a câștigat mult prin revenirea într-o formă bună a lui Pușcaș.

E o echipă care și-a modificat puțin stilul, pentru că a dat dovadă, în opinia mea, și de multe momente de naivitate. Și-au modificat puțin strategiile, în sensul în care există în jocul lor degajări de la portar, lucru care nu se întâmpla înainte. Inițierile erau toate de la portar.

Sperăm să închidem mâine discuția asta despre Cupele Europene. Dacă nu, ne așteaptă o perioadă groaznică. Adică să jucăm un meci decisiv cu FC Argeș în ultima etapă. Împotriva unei echipe care nu va avea niciun fel de presiune. Și sunt jocuri foarte periculoase”, a declarat Daniel Pancu.

Fizic, s-ar putea să fim prima și singura echipă care nu are niciun accidentat. A fost cu Masic, care s-a accidentat la un antrenament la tendon, dar nu muscular. Nu mai avem probleme musculare de mult. Doar niște pubalgii firești după un sezon solicitant Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Zeljko Kopic: „Vrem o victorie cu CFR Cluj”

Zeljko Kopic se confruntă cu probleme serioase de lot înaintea partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Andrei Mărginean, Alberto Soro, Mamoudou Karamoko și Adrian Mazilu sunt accidentați, în timp ce Raul Opruț este suspendat.

„E ultimul nostru meci acasă al sezonului de Superliga. Echipa e motivată, avem o stare bună datorită victoriei cu Argeș. Vrem o victorie cu CFR Cluj, care s-a îmbunătățit mult cu Pancu.

Au rezultate bune, va fi un meci greu, cu un adversar puternic. Dar suntem foarte motivați pentru a lua cele 3 puncte.

Probleme lor sunt interne, nu ne interesează, ne vedem de treaba noastră. Nu ne uităm la discuțiile dintre ei, e totul despre noi, despre cum pregătim meciul. Vor fi două meciuri importante în acest final, primul e cel cu CFR.

Ne gândim doar la acesta, încercăm să luăm punctele, abia apoi vom vedea cum se va încheia sezonul.

Încă nu ne putem baza pe Karamoko, pe Mazilu, Mărginean. Restul sunt la antrenamente, se pregătesc pentru meci. Și Alberto Soro e OUT, scuze.

Important e cum vom termina sezonul, asta contează cel mai mult. Eu am contract, nu am petrecut nici măcar o secundă să mă gândesc la alte lucruri. M-am gândit doar cum să pregătesc aceste ultime meciuri”, a declarat Zeljko Kopic, citat de digisport.ro.

Clasamentul în play-off

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova846
2. U Cluj845
3. CFR Cluj841*
4. Dinamo837
5. Rapid933
6. FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

Citește și

„Probabil a fost ultimul meci” Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea și ar putea pleca de la Steaua: „Ori o desființăm, ori avem drept de promovare”
Liga 2
16:29
„Probabil a fost ultimul meci” Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea și ar putea pleca de la Steaua: „Ori o desființăm, ori avem drept de promovare”
Citește mai mult
„Probabil a fost ultimul meci” Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea și ar putea pleca de la Steaua: „Ori o desființăm, ori avem drept de promovare”
„Europa e departe de noi” Gabi Balint a spus care e problema echipelor din România: „Dacă nu faci asta, nu poți să te bați”
Superliga
16:11
„Europa e departe de noi” Gabi Balint a spus care e problema echipelor din România: „Dacă nu faci asta, nu poți să te bați”
Citește mai mult
„Europa e departe de noi” Gabi Balint a spus care e problema echipelor din România: „Dacă nu faci asta, nu poți să te bați”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 play-off
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share