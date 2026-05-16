Dinamo - CFR Cluj 0-0 „Feroviarii” pleacă cu un punct din București și își asigură locul al treilea

Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului Ligii 1.

Dinamo și CFR Cluj au încheiat la egalitate partida de pe „Arcul de Triumf”, meci foarte important pentru poziția a treia.

Odată cu acest rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul altreilea, fiind în acest moment la patru puncte distanță de gruparea din „Ștefan cel Mare”.

De cealaltă parte, Dinamo va juca barajul cu câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani pentru un loc în preliminariile Conference League.

„Câinii” au și probleme de lot, după ce în această seară, George Pușcaș a ieșit de pe teren accidentat în prima repriză, iar Cătălin Cîrjan a acuzat și el probleme.

În ultima etapă Dinamo va juca în deplasare, contra Universității Cluj, în timp ce echipa lui Daniel Pancu va primi vizita celor de la FC Argeș.

Dinamo - CFR Cluj 0-0

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim trei patru minute.

Min. 86 - Șfaiț este și el sancționat cu cartonaș galben.

Min. 80 - Zeljko Kopic l-a înlocuit pe Cristian Mihai cu Adrian Caragea.

Min. 70 - Alibek Aliev este înlocuit cu Meriton Korenica.

Min. 67 - După o deviere bună a lui Musi, Armstrong a șutat spre poartă, fără a-i pune probleme lui Popa.

Min. 62 - Cătălin Cîrjan, Alex Pop și Mattei Duțu părăsesc terenul, fiind înlocuiți de Milanov, Țicu și Tarbă.

Min. 55 - Alexandru Pop are și el probleme medicale în aceste momente.

Min. 50 - CFR Cluj va beneficia de o lovitură de colț, după ce Epassy a respins cu greu șutul lui Lorenzo Biliboc în corner. Același Biliboc va executa.

Min. 48 - Cătălin Cîrjan acuză probleme medicale în startul reprizei secunde. În prima parte, Dinamo l-a pierdut pe George Pușcaș, care a avut probleme la coapsă.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză pe „Arcul de Triumf”!

Min. 43 - Christopher Braun este sancționat cu cartonaș galben după un fault asupra lui Armstrong.

Min. 39 - George Pușcaș este înlocuit de Alexandru Musi. Atacantul lui Dinamo a resimțit probleme la coapsă, iar staff-ul a luat decizia ca acesta să părăsească terenul.

George Pușcaș are probleme medicale FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)

Min. 37 - Danny Armstrong a șutat puternic de la marginea careului, dar Mihai Popa a reușit să respingă cu greu balonul.

Min. 29 - Cordea trimite puternic, din partea dreaptă, puțin pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 24 - Kennedy Boateng îi cere arbitrului să acorde penalty pentru henț, după ce Braun a ar fi atins mingea cu mâna. Centralul nu a acordat lovitură de la 11 metri, astfel că rămâne decizia inițială, corner.

Min. 15 - Paradă foarte bună a lui Mihai Popa. George Pușcaș a trimis cu capul, puțin pe lângă poartă, de pe linia de șase metri. Este corner.

Min. 11 - Galeria lui Dinamo și-a făcut apariția pe stadion. Ultrașii „câinilor” au protestat din nou împotriva conducerii, după ce clubul a anunțat o nouă siglă. O bună parte a suporterilor au rămas în afara arenei.

Suporterii aflați în afara stadionului FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro)

Min. 6 - Joc de tatonare în primele minute. Ambele echipe încearcă să găsească punctele vulnerabile ale adversarului, fără a încerca atacuri perculoase.

Min. 1 - A început partida de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo - CFR Cluj, echipele de start

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu

Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic Rezerve: Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu

Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru : Colţescu Sebastian, Asistenți : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Flueran Viorel Nicușor, AVAR : Marcu Claudiu

: Colţescu Sebastian, : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, : Flueran Viorel Nicușor, : Marcu Claudiu Stadion: Arena Mr. Bit Arcul de Triumf (Bucureşti - Bucureşti)

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 63 de ori, de 21 de ori s-a impus Dinamo, de 29 de ori a câștigat CFR Cluj, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 12 aprilie 2026, CFR Cluj - Dinamo 1-1 (Sheriff Sinyan / Alexandru Pop).

Daniel Pancu, despre meciul cu Dinamo: „Ne așteaptă o perioadă groaznică dacă nu închidem mâine”

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida cu Dinamo de sâmbătă.

„Am câștigat finala care ne garanta locul 4. Acum suntem în fața unui joc în care avem posibilitatea a două rezultate din trei pentru a fi siguri de prezența în preliminariile Conference League sezonul următor.

Ne așteaptă un meci cu cea mai bună echipă din ultima lună. Dinamo joacă cel mai bun fotbal. Își creează foarte multe situații, ocazii, marcheză. A avut parte și de câteva evenimente nefericite. O echipă care a câștigat mult prin revenirea într-o formă bună a lui Pușcaș.

E o echipă care și-a modificat puțin stilul, pentru că a dat dovadă, în opinia mea, și de multe momente de naivitate. Și-au modificat puțin strategiile, în sensul în care există în jocul lor degajări de la portar, lucru care nu se întâmpla înainte. Inițierile erau toate de la portar.

Sperăm să închidem mâine discuția asta despre Cupele Europene. Dacă nu, ne așteaptă o perioadă groaznică. Adică să jucăm un meci decisiv cu FC Argeș în ultima etapă. Împotriva unei echipe care nu va avea niciun fel de presiune. Și sunt jocuri foarte periculoase”, a declarat Daniel Pancu.

Fizic, s-ar putea să fim prima și singura echipă care nu are niciun accidentat. A fost cu Masic, care s-a accidentat la un antrenament la tendon, dar nu muscular. Nu mai avem probleme musculare de mult. Doar niște pubalgii firești după un sezon solicitant Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Zeljko Kopic: „Vrem o victorie cu CFR Cluj”

Zeljko Kopic se confruntă cu probleme serioase de lot înaintea partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Andrei Mărginean, Alberto Soro, Mamoudou Karamoko și Adrian Mazilu sunt accidentați, în timp ce Raul Opruț este suspendat.

„E ultimul nostru meci acasă al sezonului de Superliga. Echipa e motivată, avem o stare bună datorită victoriei cu Argeș. Vrem o victorie cu CFR Cluj, care s-a îmbunătățit mult cu Pancu.

Au rezultate bune, va fi un meci greu, cu un adversar puternic. Dar suntem foarte motivați pentru a lua cele 3 puncte.

Probleme lor sunt interne, nu ne interesează, ne vedem de treaba noastră. Nu ne uităm la discuțiile dintre ei, e totul despre noi, despre cum pregătim meciul. Vor fi două meciuri importante în acest final, primul e cel cu CFR.

Ne gândim doar la acesta, încercăm să luăm punctele, abia apoi vom vedea cum se va încheia sezonul.

Încă nu ne putem baza pe Karamoko, pe Mazilu, Mărginean. Restul sunt la antrenamente, se pregătesc pentru meci. Și Alberto Soro e OUT, scuze.

Important e cum vom termina sezonul, asta contează cel mai mult. Eu am contract, nu am petrecut nici măcar o secundă să mă gândesc la alte lucruri. M-am gândit doar cum să pregătesc aceste ultime meciuri”, a declarat Zeljko Kopic, citat de digisport.ro.

Clasamentul în play-off

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 8 46 2. U Cluj 8 45 3. CFR Cluj 8 41* 4. Dinamo 8 37 5. Rapid 9 33 6. FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport