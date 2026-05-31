Lansat de Luce spre stelele Ligii Jucătorul promovat de Mircea Lucescu la seniori a cucerit Champions cu PSG

Ilya Zabarnyi, 23 de ani, a debutat în fotbalul profesionist cu Mircea Lucescu. Astăzi, stoperul ucrainean e campionul Europei cu PSG.

Cum l-a descoperit Il Luce pe Zabarnyi, ce zicea antrenorul despre puștiul de 18 ani și cum a urcat jucătorul mai multe trepte într-un timp scurt la club și naționala Ucrainei.

Jucătorul a vrut să se înroleze și să lupte în război pentru țara sa. Ce a spus despre acele momente.

Sâmbătă seară, pe teren, la Budapesta, printre roș-albaștrii care savurau triumful din Liga Campionilor, un tânăr ieșea în evidență.

Purta pe umeri steagul Ucrainei și ținea sus cupa cu urechi mari. Ilya Zabarnyi.

PSG tocmai câștigase în fața lui Arsenal: 1-1, 4-3 la penaltyuri.

Zabarnyi, un sfert de oră în finala Ligii. 4 trofee în primul an la PSG

A intrat în finala cu Arsenal în prelungiri, în minutul 106. Căpitanul Marquinhos era epuizat, Luis Enrique l-a chemat pe ucrainean și i-a cerut să nu-l scape din ochi pe Gyokeres, vârful rivalilor. A reușit.

Zabarnyi, steagul Ucrainei și trofeul Ligii Campionilor. Foto: Imago

Zabarnyi a fost cel mai scump transfer al parizienilor în vara lui 2025, după ce cuceriseră primul trofeu de Champions.

63 de milioane de euro a plătit PSG pentru Ilya Zabarnyi, cumpărat de la Bournemouth

Era unul dintre tinerii cu cea mai mare ascensiune în Premier League. Și Luis Enrique voia un înlocuitor de viitor al lui Marquinhos.

Primul sezon a fost de adaptare, cu momente bune și clipe mai dificile.

37 de partide a jucat Zabarnyi în această stagiune la PSG în toate competițiile, 2.779 de minute (75,1 în medie pe meci). A înscris un gol

A cucerit patru trofee: Liga Campionilor, Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală și Supercupa Franței.

Cum l-a promovat Lucescu pe Zabarnyi la Dinamo Kiev

Ilya a fost lansat de Mircea Lucescu spre stelele Ligii. În vara lui 2020, când de-abia venise la Dinamo Kiev, antrenorul l-a descoperit la formația secundă și l-a promovat imediat la prima echipă.

Lucescu și Zabarnyi (primul din dreapta), după ce au cucerit titlul în Ucraina cu Dinamo Kiev, în 2021. Foto: Imago

Pe 1 septembrie, Zabarnyi a împlinit 18 ani. Pe 11 septembrie, la 0-0 într-un meci de campionat cu Desna, Il Luce i-a oferit șansa debutului, în minutul 36, când l-a înlocuit pe accidentatul Tymchyk.

84 de meciuri a jucat Zabarnyi cu Lucescu antrenor la Dinamo Kiev înainte de a se transfera la Bournemouth, în ianuarie 2023, pentru 33 de milioane de euro

De atunci, nu a mai ieșit din formula de start a kievenilor. Au cucerit împreună „tripla” titlu-Cupă-Supercupa Ucrainei în acel sezon, în care Ilya a debutat și în grupele Champions (integralist în toate cele șase jocuri, într-o serie cu Barcelona, Juventus și Ferencvaros).

36 km/h este viteza lui Ilya Zabarnyi, unul dintre cei mai rapizi fundași centrali europeni

Lucescu: „A știut să-și folosească inteligența pentru a deveni fotbalistul de astăzi”

„Când l-am văzut jucând pe Ilya, mi-am asumat responsabilitatea. Ceea ce m-a impresionat la el a fost dorința de a învăța”, spunea Lucescu despre Zabarnyi într-un interviu pentru L’Equipe.

Zabarnyi, marcaj strâns la Gyokeres în finala Ligii Campionilor. Foto: Imago

„Comportamentul său a fost întotdeauna ireproșabil. Fizic, era deja puternic. Tehnic, ar fi putut fi pus în dificultate de adversari mai agili, dar a progresat enorm. Acesta a fost întotdeauna punctul lui forte”, l-a descris antrenorul pentru cotidianul francez.

„Ilya a știut să-și folosească inteligența pentru a deveni fotbalistul de astăzi. Și încă mai poate progresa”.

Am avut o problemă în centrul apărării cauzată de accidentări. Clubul se gândea să transfere un jucător experimentat. Mircea Lucescu, care sosise de curând ca antrenor, a spus că nu are sens, pentru că observase băieți foarte buni la echipa secundă. Mister i-a oferit șansa debutului lui Zabarnyi. Anatoli Volk, vicepreședinte Dinamo Kiev

Zabarnyi: „ M-am gândit să iau o armă și să învăț să trag”

Zabarnyi este foarte afectat de războiul prin care trece Ucraina.

În februarie 2022, după începutul războiului, jucătorul cu ambii părinți medici a vrut să lupte.

„M-am întrebat: ce pot face pentru țara mea? M-am gândit să mă înrolez în armată. Să iau pur și simplu o armă și să învăț să trag” , a povestit Ilya pentru The Times.

Apropiații l-au convins să renunțe la acest gând. Sprijină însă financiar armata ucraineană. Și continuă să poarte steagul galben-albastru în întreaga Europă.

57 de selecții are Zabarnyi la naționala Ucrainei, pentru care a marcat 3 goluri

