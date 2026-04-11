Rădoi schimbă formula Tehnicianul FCSB-ului n-a mai ținut cont de decizia lui Becali! Târnovanu revine între buturi + jucătorul taxat pentru gafă

Publicat: 11.04.2026, ora 19:24
  • Mirel Rădoi a făcut mai multe modificări în primul „11” față de partide precedentă, pierdută cu FC Botoșani, scor 2-3.
  • FCSB - Oțelul se joacă astăzi, de la 20:00, în etapa #4 din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cea mai importantă modificare este revenirea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) în primul „11”. Internaționalul român nu mai apărase pentru FCSB în Superliga din 25 ianuarie, de la înfrângerea cu 1-4 în fața CFR-ului.

„Chivu, o persoană specială”  Piotr Zielinski, încântat de colaborarea cu antrenorul român al lui Inter: „Mi-a dat încredere”
Citește și
„Chivu, o persoană specială” Piotr Zielinski, încântat de colaborarea cu antrenorul român al lui Inter: „Mi-a dat încredere”
Citește mai mult
„Chivu, o persoană specială”  Piotr Zielinski, încântat de colaborarea cu antrenorul român al lui Inter: „Mi-a dat încredere”

Tehnicianul FCSB-ului a luat măsuri după înfrângerea cu Botoșani

După meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul echipei, a decis să mizeze între buturi pe tânărul Matei Popa (18 ani), eligibil pentru regula U21. Popa a profitat de ocazie și a apărat poarta roș-albaștrilor în 10 partide.

Astăzi, jucătorul care acoperă regula este atacantul Alexandru Stoian (18 ani). Atacantul a bifat 20 de apariții pentru FCSB în acest sezon, în care a reușit să marcheze patru goluri și a oferit o pasă decisivă.

În defensivă, Mihai Popescu va apărea din primul minut în centrul apărării, la prima titularizare după accidentarea gravă suferită toamna trecută. Fundașul campioanei a ieșit accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”.

21 de meciuri
a bifat Mihai Popescu în acest sezon. În play-out a adunat doar 15 minute în două apariții

Față de echipa folosită la Botoșani, FCSB schimbă și în compartimentul median.

La mijloc, Vlad Chiricheș revine și el în echipa de start, după problemele medicale care l-au scos din calcule la începutul play-out-ului.

O altă noutate este reapariția lui Ofri Arad în lot. Fundașul israelian a absentat în ultimele trei meciuri după o entorsă suferită la primul antrenament sub comanda lui Mirel Rădoi, iar acum se află pe bancă.

Mihai Lixandru nu este disponibil, deoarece a încasat un cartonaș roșu la finalul partidei cu Botoșani.

Duarte trece pe banca de rezerve, după eroarea care a schimbat soarta meciului precedent. În minutul 78, la scorul de 2-2: Crețu a pasat în spate către Duarte, portughezul a încercat să trimită mai departe la Popa, dar Mailat a interceptat, a trecut de portar și a înscris pentru 3-2.

La conferința de presă premergătoare meciului, Mirel Rădoi a explicat că, în opinia sa, fundașul a tratat faza cu prea multă lejeritate:

„Eu cred că a avut o doză prea mare de încredere, pentru că felul cum a pasat la portar cu dreptul, cu exteriorul, fără să uite unde este atacantul sau extrema... Pentru că știa că îi fac pressing. Eu cred că e prea mare încredere”.

Cum a arătat FCSB la Botoșani, etapa trecută:

  • FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Cum arată FCSB azi, cu Oțelul:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti
  • Rezerve: M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Citește și

Moment controversat la Sepsi - Steaua A fost difuzat un cântec asociat partidului lui  Viktor Orban + scandări de susținere pentru prim-ministrul Ungariei, înainte de alegeri
Liga 2
18:55
Moment controversat la Sepsi - Steaua A fost difuzat un cântec asociat partidului lui Viktor Orban + scandări de susținere pentru prim-ministrul Ungariei, înainte de alegeri
Citește mai mult
Moment controversat la Sepsi - Steaua A fost difuzat un cântec asociat partidului lui  Viktor Orban + scandări de susținere pentru prim-ministrul Ungariei, înainte de alegeri
„Încasări foarte slabe”  Câți bani ar putea pierde FCSB dacă ratează cupele europene: „Asta trebuie să facem”
Superliga
18:45
„Încasări foarte slabe” Câți bani ar putea pierde FCSB dacă ratează cupele europene: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Încasări foarte slabe”  Câți bani ar putea pierde FCSB dacă ratează cupele europene: „Asta trebuie să facem”

Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Superliga
09:55
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Citește mai mult
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Superliga
09:29
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Citește mai mult
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Superliga
11.04
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Citește mai mult
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Opinii
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Top stiri
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Campionate
11.04
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Citește mai mult
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Campionate
11.04
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Citește mai mult
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Liga 2
11.04
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Citește mai mult
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
B365
09.04
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
Citește mai mult
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

