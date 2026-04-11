Rădoi schimbă formula Tehnicianul FCSB-ului n-a mai ținut cont de decizia lui Becali! Târnovanu revine între buturi + jucătorul taxat pentru gafă

Mirel Rădoi a făcut mai multe modificări în primul „11” față de partide precedentă, pierdută cu FC Botoșani, scor 2-3.

FCSB - Oțelul se joacă astăzi, de la 20:00, în etapa #4 din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cea mai importantă modificare este revenirea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) în primul „11”. Internaționalul român nu mai apărase pentru FCSB în Superliga din 25 ianuarie, de la înfrângerea cu 1-4 în fața CFR-ului.

Tehnicianul FCSB-ului a luat măsuri după înfrângerea cu Botoșani

După meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul echipei, a decis să mizeze între buturi pe tânărul Matei Popa (18 ani), eligibil pentru regula U21. Popa a profitat de ocazie și a apărat poarta roș-albaștrilor în 10 partide.

Astăzi, jucătorul care acoperă regula este atacantul Alexandru Stoian (18 ani). Atacantul a bifat 20 de apariții pentru FCSB în acest sezon, în care a reușit să marcheze patru goluri și a oferit o pasă decisivă.

În defensivă, Mihai Popescu va apărea din primul minut în centrul apărării, la prima titularizare după accidentarea gravă suferită toamna trecută. Fundașul campioanei a ieșit accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”.

21 de meciuri a bifat Mihai Popescu în acest sezon. În play-out a adunat doar 15 minute în două apariții

Față de echipa folosită la Botoșani, FCSB schimbă și în compartimentul median.

La mijloc, Vlad Chiricheș revine și el în echipa de start, după problemele medicale care l-au scos din calcule la începutul play-out-ului.

O altă noutate este reapariția lui Ofri Arad în lot. Fundașul israelian a absentat în ultimele trei meciuri după o entorsă suferită la primul antrenament sub comanda lui Mirel Rădoi, iar acum se află pe bancă.

Mihai Lixandru nu este disponibil, deoarece a încasat un cartonaș roșu la finalul partidei cu Botoșani.

Duarte trece pe banca de rezerve, după eroarea care a schimbat soarta meciului precedent. În minutul 78, la scorul de 2-2: Crețu a pasat în spate către Duarte, portughezul a încercat să trimită mai departe la Popa, dar Mailat a interceptat, a trecut de portar și a înscris pentru 3-2.

La conferința de presă premergătoare meciului, Mirel Rădoi a explicat că, în opinia sa, fundașul a tratat faza cu prea multă lejeritate:

„Eu cred că a avut o doză prea mare de încredere, pentru că felul cum a pasat la portar cu dreptul, cu exteriorul, fără să uite unde este atacantul sau extrema... Pentru că știa că îi fac pressing. Eu cred că e prea mare încredere”.

Cum a arătat FCSB la Botoșani, etapa trecută:

FCSB : M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti

Rezerve: Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Cum arată FCSB azi, cu Oțelul:

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

Rezerve: M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport