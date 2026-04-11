„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu

Rinat Ahmetov (59 de ani) a fost prezent pe stadion, la un meci al lui Șahtior Donețk, după o pauză de 12 ani și le-a mărturisit jurnaliștilor că a fost emoționat.

În aceeași zi în care a venit la București pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu, omul de afaceri ucrainean s-a deplasat și la Cracovia, unde Șahtior a câștigat în fața lui AZ Alkmaar, scor 3-0.

Rinat Ahmetov, emoționat: „Cu lacrimi în ochi”

Presa a vrut să știe cum s-a simțit Ahmetov pe stadion, după o pauză de 12 ani.

„A fost o zi minunată. Cred că am făcut un meci bun. Am câștigat meritat, am arătat un fotbal strălucitor și ofensiv, lucru pe care fanii îl apreciază. Și mă bucur.

I-am văzut pe băieți fericiți și dacă ei sunt fericiți suntem și noi fericiți. O astfel de întâlnire îmi aduce lacrimi în ochi.

Bineînțeles că am fost emoționat. Încă am o inimă care bate pentru fotbal. Întotdeauna îmi fac griji pentru echipă, pentru jucători.

Știu că prezența mea nu joacă niciun rol. Poate că vor să mă mulțumească mai mult, dar știu că ori de câte ori vor să mă mulțumească pe mine, pierd. Dar astăzi i-au mulțumit pe toți fanii fotbalului ucrainean și sunt fericit”, a spus Ahmetov, conform sport.ua.

Magnatul ucrainean a ținut să transmită mulțumiri tuturor celor implicați în fotbal:

„Mulțumesc echipei, mulțumesc tuturor, mulțumesc suporterilor, mulțumesc medicilor, maseurilor, tuturor celor implicați. Și vă mulțumesc enorm (n.r. - se adresează jurnaliștilor), pentru că voi mediatizați și susțineți interesul pentru fotbal. Nu dormiți, veniți, luați interviuri. Vă mulțumesc enorm pentru munca voastră și vă doresc ca totul să fie bine pentru voi toți”.

O să mai merg la meciuri din când în când Rinat Ahmetov

Rinat Ahmetov: „La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur”

Ahmetov a vorbit și despre deplasarea la București, pentru a fi alături de familia lui Mircea Lucescu în cel mai greu moment, după pierderea fostului antrenor.

„Am fost la București, mi-am luat rămas bun. Mircea a fost un mare antrenor. Pentru fotbalul ucrainean el este cu siguranță un mare antrenor. 12 ani, atâta drum a parcurs alături de Șahtior. Am câștigat împreună foarte multe trofee. M-am întâlnit cu familia, i-am consolat.

Nelly (n.r. - soția lui Mircea Lucescu)… Atât de fermecătoare, de frumoasă. Nu doar prin înfățișare, ci și prin suflet.

Răzvan, un băiat foarte serios. A câștigat deja mai multe trofee decât Mircea la vârsta lui. Răzvan e un antrenor de top, cu renume.

A fost o zi importantă. Știți, la zile de naștere ești invitat. La înmormântări mergi singur. Am mers la înmormântare pentru a-mi aduce omagiul și a-mi lua rămas bun de la prietenul meu”.

