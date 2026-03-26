Reverența lui Calhanoglu Cuvinte uriașe ale căpitanului Turciei despre Lucescu: „El a construit această națională” + Ce i-a scris Chivu imediat după meci +24 foto
Reverența lui Calhanoglu Cuvinte uriașe ale căpitanului Turciei despre Lucescu: „El a construit această națională" + Ce i-a scris Chivu imediat după meci

Publicat: 26.03.2026, ora 21:24
Actualizat: 26.03.2026, ora 21:42
  • Turcia - România 1-0. Căpitanul gazdelor, Hakan Calhanoglu, 32 de ani, a vorbit la superlativ de Mircea Lucescu și de Cristi Chivu, după ce a eliminat România din drumul spre Mondial

Calhanoglu a fost antrenat de Il Luce la naționala Turciei, în perioada 2017-2019, și-l creditează pe acesta cu merite importante în evoluția Semilunei conduse acum de Vincenzo Montella.

Acum, turcul e antrenat la Inter de un alt român, Cristi Chivu.

„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”
Citește și
„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”
Citește mai mult
„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”

Hakan Calhanoglu: „Îi sunt foarte recunoscător lui Mister Lucescu”

„Am un feeling bun, înainte de meci știam că avem două finale, suntem fericiți că am trecut de acest meci, acum mai avem unul pentru visul nostru, să ajungem la Mondial după 24 de ani.

Nu știu de ce tot sunt întrebat dacă a fost mai greu decât mă așteptam. România e o echipă bună, oameni buni! Are jucători de calitate, buni, un antrenor care a fost și la noi, cunoaște toți jucătorii, știe exact cum să se apere, știe calitățile mele, ale celorlalți.

Îi sunt foarte recunoscător lui Mister Lucescu, el a construit această echipă, pe o generație tânără. Nu am uitat niciodată asta.

Am progresat mult cu el, îi doresc toate cele bune, e un om pe care-l îl respect enorm. Îi doresc numai bine și naționalei României, o echipă bună. Dar acesta este fotbalul, a fost un singur meci, cineva trebuia să piardă, cineva să câștige.

La final am vorbit cu Mister Lucescu , m-am dus la el pentru că există acest respect între un antrenor și un jucător căruia îi dai totul pentru a avea succes, a învăța, a evolua ca jucător și ca om. I-am spus «Mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru această echipă». El a construit-o înainte, așa cum am spus. I-am urat numai bine. Mister Lucescu e în inimile noastre”, a spus Calhanoglu la Digi Sport.

Chivu i-a urat succes lui Calhanoglu și s-a interesat de starea lui

Turcul a povestit și dialogul avut cu Cristi Chivu înainte și după acest meci:

„Am vorbit cu Mister Chivu înainte de meci, e antrenorul meu, e normal. Mi-a urat mult noroc, pentru că sunt jucătorul lui. Mi-a dat deja mesaj după meci să afle cum sunt din punct de vedere fizic și să mă felicite.

Sunt fericit să lucrez cu el, e un om special pentru mine. M-a ajutat enorm în perioada în care am fost accidentat, pentru că mental am fost puțin descurajat. M-au ajutat, și el, și Inter”.

