„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”

TURCIA - ROMÂNIA. Ianis Hagi (27 de ani), căpitanul echipei naționale în meciul de la Istanbul, a vorbit despre înfrângerea cu Turcia, scor 0-1.

România a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

TURCIA - ROMÂNIA. Ianis Hagi: „Nu ne-a ieșit nimic în atac”

„Din punct de vedere al atitudinii și a fazei defensive ne-a ieșit ce am lucrat, în mare parte. Am lăsat de dorit în atac, tot ce am încercat să facem săptămâna asta nu ne-a ieșit. Suntem dezamăgiți, n-a fost de ajuns și trebuie să acceptăm.

Ne doare, ne doream să fim la Mondial, dar nu suntem, așa că punem capul jos și la muncă. Pe fază de construcție ne-au închis tot ce am lucrat și n-am reușit să găsim soluții pentru a ieși din apărare.

Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, poate să marcăm pe contraatac. Am avut ocazii, nu multe, dar cele pe care le-am avut, dacă eram mai atenți, puteam măcar să ducem meciul în prelungiri.

Să analizez acum la cald e greu. Sunt prea multe gânduri pentru noi, de ce nu am reușit mai mult... E clar că n-a fost seara noastră, trebuie să muncim, să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară”, a declarat Ianis Hagi la Prima TV.

Întrebat despre viitorul echipei naționale, dar și despre venirea tatălui său, Gheorghe Hagi, pe bancă, Ianis a declarat:

„Nu cred că poate să dea cineva un răspuns la această întrebare. E prea mare supărarea în seara asta ca să mă pot gândi la ziua de mâine. Important era să câștigăm meciul, să mergem în finală, dar nu am reușit și ne pare rău pentru oamenii de acasă și pentru cei care au venit să ne susțină”.

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

