„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat” +77 foto
Nationala

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 21:22
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 21:29
  • TURCIA - ROMÂNIA. Ianis Hagi (27 de ani), căpitanul echipei naționale în meciul de la Istanbul, a vorbit despre înfrângerea cu Turcia, scor 0-1.

România a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

TURCIA - ROMÂNIA. Ianis Hagi: „Nu ne-a ieșit nimic în atac”

„Din punct de vedere al atitudinii și a fazei defensive ne-a ieșit ce am lucrat, în mare parte. Am lăsat de dorit în atac, tot ce am încercat să facem săptămâna asta nu ne-a ieșit. Suntem dezamăgiți, n-a fost de ajuns și trebuie să acceptăm.

Ne doare, ne doream să fim la Mondial, dar nu suntem, așa că punem capul jos și la muncă. Pe fază de construcție ne-au închis tot ce am lucrat și n-am reușit să găsim soluții pentru a ieși din apărare.

Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, poate să marcăm pe contraatac. Am avut ocazii, nu multe, dar cele pe care le-am avut, dacă eram mai atenți, puteam măcar să ducem meciul în prelungiri.

Să analizez acum la cald e greu. Sunt prea multe gânduri pentru noi, de ce nu am reușit mai mult... E clar că n-a fost seara noastră, trebuie să muncim, să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară”, a declarat Ianis Hagi la Prima TV.

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre viitorul echipei naționale, dar și despre venirea tatălui său, Gheorghe Hagi, pe bancă, Ianis a declarat:

„Nu cred că poate să dea cineva un răspuns la această întrebare. E prea mare supărarea în seara asta ca să mă pot gândi la ziua de mâine. Important era să câștigăm meciul, să mergem în finală, dar nu am reușit și ne pare rău pentru oamenii de acasă și pentru cei care au venit să ne susțină”.

VIDEO. Jucătorii români după meci

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

FOTO. Golul marcat de Turcia

Galerie foto (12 imagini)

Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (1).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (2).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (3).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (4).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (5).jpeg
+12 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia echipa nationala a romaniei ianis hagi baraj cm 2026
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share