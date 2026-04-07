Căpitanul Turciei, omagiu pentru Lucescu Hakan Calhanoglu a postat îmbrățișarea de la Istanbul și câteva cuvinte profunde

Hakan Calhanoglu, căpitanul naționalei Turciei și jucător important al lui Inter Milano, a postat un mesaj în memoria lui Mircea Lucescu, cel care s-a stins azi, la 80 de ani.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

„Am pierdut nu doar un antrenor, ci și un personaj deosebit. Ai făcut atât de multe pentru mine și te voi aminti mereu cu respect și recunoștință. Odihnește-te în pace, Mister”, a scris Calhanoglu pe Instagram.

VIDEO Hakan Calhanoglu și ultima îmbrățișare cu Mircea Lucescu

Mijlocașul de 32 de ani a postat alături de text imaginile de la Istanbul, după Turcia - România 1-0, cu îmbrățișarea sa cu Il Luce.

Calhanoglu a fost antrenat de Il Luce la naționala Turciei, în perioada 2017-2019, și l-a creditat pe acesta cu merite importante în evoluția Semilunei conduse acum de Vincenzo Montella, imediat după barajul pentru Mondial.

Acum, turcul e antrenat la Inter de un alt român, Cristi Chivu.

Calhanoglu declara după meciul de pe 26 martie, la Digi Sport: „Îi sunt foarte recunoscător lui Mister Lucescu, el a construit această echipă, pe o generație tânără. Nu am uitat niciodată asta.

Am progresat mult cu el, e un om pe care-l îl respect enorm.

La final am vorbit cu Mister Lucescu, m-am dus la el pentru că există acest respect între un antrenor și un jucător căruia îi dai totul pentru a avea succes, a învăța, a evolua ca jucător și ca om.

I-am spus «Mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru această echipă». El a construit-o înainte, așa cum am spus. I-am urat numai bine. Mister Lucescu e în inimile noastre”.

Mert Muldur: „Rol imens în dezvoltarea mea. Îi sunt recunoscător”

Și fundașul turc al lui Fenerbahce a postat un mesaj emoționant despre Lucescu, antrenorul cu care a debutat la națională:

„Sunt profund îndurerat de pierderea stimatului nostru antrenor Lucescu, cel care mi-a oferit prima ocazie să port tricoul echipei naționale și care a jucat un rol imens în dezvoltarea mea. Îi sunt recunoscător pentru toată contribuția. Condoleanțe apropiaților. Odihnească-se în pace”.

Mert Mudur și Mircea Lucescu, în 2018 și în 2026

